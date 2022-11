Jennifer Lopez lanzará nuevo disco inspirado en Ben Affleck, como lo hizo hace 20 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jennifer López anunció este viernes el lanzamiento en 2023 de su nuevo disco, This is me... Now, que vuelve a inspirarse en su relación con Ben Affleck y se da a conocer justo 20 años después de que sacara al mercado This is me... Then.

La intérprete, de 53 años, había borrado esta semana todo el contenido de su cuenta de Instagram y había cambiado su foto de perfil por una imagen en negro sin mensaje, lo que hizo sospechar a sus seguidores que anticipaba un proyecto.

Este viernes, de nuevo en Instagram, la Diva del Bronx colgó un video en el que recrea la portada del otro álbum para avanzar la llegada del siguiente, en el que habrá 13 canciones con títulos como “Mad in Love”, “Dear Ben pt. II” o “Greatest Love Story Never Told”.

This is me... Then fue muy significativo para la también actriz, pues algunos temas habían surgido de la inspiración que le supuso su incipiente romance con el actor Ben Affleck, con quien se comprometería el mismo año de la salida de ese disco.

Entre dichas canciones se encuentran “Dear Ben” o “Jenny From The Block”, en cuyo videoclip contaba la persecución de los paparazzi a su noviazgo y aparecía el protagonista de En busca del destino (1997).



Dos años más tarde López anunciaría por medio de un comunicado que habían roto, y en 2021 la pareja bautizada por sus fans como “Bennifer” retomó su relación sentimental, concretando su amor con una boda íntima en Las Vegas en julio.

López cuenta actualmente con 15,4 millones de seguidores en Tik Tok, 227 millones en Instagram, más de 45 millones en Twitter y 60 millones en Facebook.

This is me... Now es su noveno álbum de estudio y, según un comunicado de prensa mencionado por la revista People, enseña una “vulnerabilidad” nunca antes mostrada y habla de “esperanza, fe y un amor verdadero que nunca muere”.