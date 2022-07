Jennifer Lopez, de su dura infancia a inspirar Google Images y casarse con un viejo amor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Acaba de casarse con Ben Affleck, con quien protagonizó, hace dos décadas, uno de los romances más comentados del mundo. Lanzó un documental de Netflix, es una de las 200 artistas más escuchadas en plataformas, y este domingo cumple 53 años. Por eso, un repaso a cinco datos curiosos sobre la vida de Jennifer Lopez.

1 Fue bailarina de Janet Jackson

La inquietud artística de Jennifer Lopez estuvo siempre presente. Nacida en El Bronx el 24 de julio de 1969, comenzó a actuar de niña y obtuvo su primer papel en una película de 1986 llamada My Little Girl. Pero sus primeros pasos firmes, en lo artístico, los dio en el baile: en 1991 la eligieron como bailarina de respaldo de New Kids on the Block, luego ingresó al cuerpo de danza del programa televisivo In Living Color, y finalmente llegó a las filas de la popstar Janet Jackson.

Participó en el videoclip de “That’s The Way Love Goes”, y lo hizo tan bien que luego fue convocada para una gira internacional. Sin embargo, López rechazó la oferta para enfocarse de una vez en su propia carrera.



El instinto no le falló.

2 Tuvo una compleja relación con su madre

Este año, la cantante y actriz estrenó en Netflix Medio tiempo, un documental que sigue la preparación para el show que dio junto a Shakira en el Super Bowl 2020. Pero el film no se queda solo en ese evento, y aborda los aspectos más íntimos de J. Lo, entre ellos el familiar.

Así, López se abre en relación a su vínculo con su madre, Guadalupe Rodríguez, y a lo difícil que fue su infancia. “Mi madre hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir y eso la hizo fuerte, pero también la hizo dura. Nos daba tremendas palizas”, confiesa la artista en la película. “Me enamoré de la danza y me distraía completamente de la escuela y mi mamá me decía: ‘Si querés vivir en esta casa, tenés que estudiar’. Una noche tuvimos una gran pelea y simplemente me fui. Tenía 18 años”.

Guadalupe también habla en el documental, donde admite: “No fui la madre perfecta ni mucho menos, pero lo único que puedo decir es que todo lo que hice, lo hice para su bien”.



Hoy están en paz y lograron forjar un vínculo lleno de amor y de incondicionalidad.

3 Hizo que Google implementara un gran cambio

De alguna manera, Jennifer López es la responsable de Google Images. Ni lo fundó ni lo creó, pero es la musa inspiradora detrás de la novedad que el gigante de internet instauró en 2001. La innovación en el buscador fue impulsada por la curiosidad que despertó un vestido Versace que J. Lo utilizó en febrero del año 2000, en los premios Grammy.

Un imponente traje verde, con estampado selvático, profundo escote y falda abierta se volvió viral en tiempos donde apenas se hablaba de la viralización de contenidos, y generó una curiosidad en los usuarios de internet que le demostró a Google que no solo de texto vivían los humanos. El vestido tiene su propia entrada de Wikipedia: así de impactante fue.

Jennifer Lopez en los Grammys 2000

4 Tiene un Récord Guinness

Obtuvo el Récord Guinness por ser la primera artista en tener, en la misma semana, un número uno en la taquilla de cine y en las listas de éxitos musicales de Estados Unidos. Ocurrió en 2001 gracias a la película Experta en bodas, la comedia que protagonizó junto al actor Matthew McConaughey; y a su segundo disco J.Lo, que incluye éxitos como “Love Don’t Cost a Thing” y “Play”.

Pero eso no es todo: su espectáculo junto a Shakira en el Super Bowl 2020 es el más visto de la historia del evento. En YouTube acumula 243 millones de reproducciones y le saca una amplia distancia al de Beyoncé, que ocupa el segundo puesto y fue visto 149 millones de veces. En aquella noche, las latinas tuvieron de invitado a J Balvin y juntas interpretaron sus mayores éxitos. Lopez cantó “Jenny from the Block”, “Let’s Get Loud” y “On the Floor”; y Shakira presentó “She Wolf”, “Chantaje” y “Hips Don’t Lie”.

5 Fracasó y triunfó de la mano de Ben Affleck

Digna de dos estrellas de Hollywood, la historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck es bien de película. Se conocieron en el rodaje de Gigli, que resultó ser un rotundo fracaso de taquilla (recaudó apenas el 10 por ciento de su presupuesto inicial), y un blanco para las críticas más despiadadas.

Pero de semejante fallido nació el amor: la actriz y el actor comenzaron un noviazgo, se comprometieron, se convirtieron en una de las parejas favoritas de fanáticos y paparazzi, dieron pie al nombre compuesto “Bennifer” y, a un paso del altar, se separaron. La vida les dio revancha: en 2021 se reencontraron, ella alejada de Alex Rodríguez y él de Ana De Armas, y se volvieron inseparables. Se casaron este 17 de julio.