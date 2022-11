Jaime Roos, antes de "Mediosiglo": la vuelta al Centenario, un documental y su relación con Fattoruso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cierre de Mediosiglo, el espectáculo que marcó el regreso de Jaime Roos a los escenarios, está cada vez más cerca. A casi un año de su histórico show en el Estadio Centenario, el músico se presentará este sábado en el mismo lugar y con la misma banda y repertorio. Las entradas están a la venta en AccesoYa, y los precios van de 720 a 3650 pesos.



En la previa del recital, Roos ofreció una conferencia de prensa. “El balance que hago es complejo; hay puntos muy altos y otros chatos. El coletazo de la pandemia se sigue sintiendo”, dijo apenas se le pidió un balance sobre Mediosiglo. “Empecé a preparar el espectáculo a principios de 2019 y se termina a fines de 2022. En medio de dos años de reprogramaciones se dio el concierto de 2021 en el Estadio, que fue el más emotivo de mi vida. Entonces, al margen de todos los problemas, tiendo a pensar que ese concierto justifica todo”.



Luego comentó que la decisión de regresar al Centenario quedó en manos de AM Producciones, encargada del show. “Ustedes conocen mi mística futbolera, así que tocar aquí, en medio de un Mundial, tiene una dosis de emoción que no se puede comparar con el concierto de 2021. Es muy importante para nosotros”, aseguró.



Jaime Roos. Foto: Estefanía Leal.

Más adelante, reveló que está trabajando junto a la productora Salado Films en un documental sobre todo lo que implicó su vuelta a los escenarios. “Se filmó todo el proceso de ensayos de 2020 y 2021, las conversaciones y el primer recital. Además, como banda sonora de ese documental va a salir un álbum con el concierto del año pasado”, adelantó. “He escuchado la grabación y estoy feliz; la banda tocó con toda la fuerza, pero en la medida justa”.



Mediosiglo fue un hito en la carrera de Roos. Ofreció el concierto más grande de su trayectoria junto a un grupo más de 20 integrantes y un repertorio repleto de clásicos. Durante casi dos horas y media interpretó éxitos como “Durazno y Convención”, “Adiós Juventud”, “Colombina” y “Amor profundo”. Todas volverán a sonar el sábado.



“Lo que pasó en el concierto fue inesperado”, comentó. “Más allá de todo lo que fueron las postergaciones y la olla a presión que se hizo para todos nosotros, no me veía venir que desembocara en una fiesta emotiva. Nunca me sucedió que un ingeniero de sonido terminara llorando. Tampoco me había pasado que los músicos de mi banda me dijeran que, entre canción y canción, se iban a llorar atrás del escenario y después volvían. Esas cosas te emocionan”.



A su vez, destacó el “nivel de armonía” del público. “Yo sentí que hubo una suerte de comunión en el público, que es cuando uno se hace amigo del de al lado sin conocerlo y se va charlando del concierto sin haberse visto nunca. Me da cierto pudor hablar así, pero simplemente transmito lo que viví”.



Tras ese show en el Centenario, Roos se presentó en febrero en Enjoy Punta del Este. Según le había anunciado el año pasado a El País, planeaba embarcarse en una gira de 20 fechas que, finalmente no se concretó. “No fue una decisión mía, sino de AM Producciones, por lo cual las preguntas relacionadas al tema son para ellos”, explicó. “Nosotros teníamos ganas de tocar pero, ¿quién dijo que la vida es fácil?”, sumó, entre risas.



Jaime Roos en el Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

Luego fue consultado sobre su posición frente al conflicto entre AM Producciones y Agadu respecto al pago de derechos de autor. “Ese tema ya está en la justicia; hay una demanda llevada por Agadu”, aseguró. “Yo soy socio de la asociación y, aunque mis abogados me han aconsejado no hacer declaraciones al respecto, antes de esta conferencia el señor Atín Martínez (director de la productora) me comentó que están en un proceso de acercamiento y que existe la posibilidad de que se solucione. Hago votos para que así sea”, comentó.



Por otra parte, habló de su relación con Hugo Fattoruso, cuya participación en Mediosiglo fue suspendida tras un desacuerdo entre ambos. “Ayer me encontré con Hugo y quedamos en tomarnos un café la semana que viene”, reveló. “Nos dimos un abrazo muy fuerte y todavía estoy emocionado”.



Finalmente, dijo: “Lo único relevante para mí es tocar bien. Ese es el desafío para este sábado; si lo hacemos, sabemos que todo va a estar bien”.