Guns N Roses: cuánto cuestan y cómo comprar las entradas para el show en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El anuncio del recital de Guns N Roses en el Estadio Centenario fue uno de los grandes acontecimientos culturales de esta semana. A 12 años de su primera visita a Montevideo, el grupo liderado por Axl Rose volverá al Estadio Centenario el 2 de octubre para repasar todos sus éxitos. Y está claro que había interés, porque según supo El País, en apenas dos horas desde que se habilitó la venta general, ya se vendieron 10.000 entradas.

A diferencia de aquel show de 2010, en esta ocasión el grupo detrás de los éxitos "Welcome to the Jungle", "Paradise City" y "November Rain" llegará a Uruguay con tres de los miembros de su formación original. Por lo tanto, los seguidores de uno de los grupos más populares de rock y hard rock podrán ver a Slash, Duff McKagan y al ya mencionado Rose en un mismo escenario. Steven Adler e Izzy Stradlin, los músicos que completaban la formación original, no participarán de esta gira.

MIRA TAMBIÉN El regreso de Guns N Roses: los recuerdos de un show inolvidable e histórico para Uruguay

La preventa para el show del Estadio Centenario comenzó ayer a través de la web Acceso Ya y en los locales de Redpagos. La venta general se habilitó en la mañana de este viernes y las entradas se podrán adquirir hasta en 12 cuotas sin recargo.



Los precios, en orden decreciente, son los siguientes: Golden VIP, 15.000⁣ pesos; Campo VIP, 8.000⁣ pesos: Campo General, 5.000⁣ pesos; Platea Olímpica, 3.500⁣ pesos; Olímpica Anillo 1, 4.000⁣ pesos; Olímpica Anillo 2, 3.000⁣ pesos; Olímpica Anillo 3, 2.500⁣ pesos.

Los precios anunciados por AM Producciones, encargada de esta visita del grupo, no incluyen el costo por servicio de AccesoYa⁣, que es del 10 por ciento sobre el precio de cada entrada.

En el caso de las entradas Golden VIP, la productora anuncia que, además del acceso preferencial al show, se brindará un acceso libre al sector de Campo Vip, un acceso a una plataforma elevada con vista libre al escenario, una barra libre exclusiva de bebidas alcohólicas, refresco y agua; y artículos de merchandising exclusivo.



El show será apto para todo público, por lo que no habrá restricciones relacionadas a la vacunación contra el coronavirus. Los menores de 12 años deberán ingresar acompañados de un mayor; menores de hasta 2 años, inclusive, no pagan entrada.