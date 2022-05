Furor por la llegada de Louis Tomlinson a Uruguay: los fans hacen guardia en el hotel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de haber agotado una serie de presentaciones en Argentina, Chile y Paraguay el cantante Louis Tomlinson llegó a Montevideo para prepararse para su show de este martes en el Antel Arena.

Luego de su show del domingo en el Movistar Arena de Buenos Aires, el músico arribó a Uruguay en la madrugada del lunes a bordo de un avión privado. Junto al equipo que lo acompaña en la gira de presentación de Walls, su debut solista, Tomlinson se hospedó en el hotel Hyatt.

Y, apenas llegó a tierras locales, un grupo de fans del exmiembro de One Direction lo recibieron en el Aeropuerto Internacional de Carrasco y luego en el hotel donde se hospeda. Un video publicado por una usuaria de Twitter registra el momento en que el artista ingresa al hotel ubicado en frente a la rambla República del Perú. Allí se ve cómo saluda a sus seguidores.

Louis Tomlinson cuando llego a Uruguay lo amo🥺🥰 pic.twitter.com/H1Maceq5Qm — Beluu🇺🇾🍂 (@LaliXNickii) May 23, 2022

Si bien esa fue la única aparición pública de Tomlinson hasta el momento, la banda que lo acompaña en el escenario sí se tomó un tiempo para recorrer la ciudad. Algunos de los músicos se tomaron fotografías con el cartel de Montevideo que se ubica en frente al Hyatt y, según información publicada en redes, en la noche cenaron en el Mercado Williman.

Tomlinson, por su parte, aún no salió del hotel. Sin embargo, según información brindada por 3/Cuartos Producciones a El País, el cantante saldrá de su hotel en la tarde para realizar la prueba de sonido previa al show que ofrecerá a las 21.00 en el Antel Arena. Según se indicó, el artista ya se quedará en el recinto hasta el comienzo del show.

Más de Lou y parte de la banda ya en tierras uruguayas.#LouisTomlinsonWorldTour2022 #LouisTomlinson #LTWTUruguay pic.twitter.com/iUCJq8NQDX — Alita××LT91...Vi a Lou en 🇨🇱 (@AlitaSalinas3) May 23, 2022

Aún quedan entradas a la venta en Tickantel por 5200 pesos. La mayor parte del recinto ya está agotado. El show contará con la apertura del uruguayo Nano Montyear y de los californianos Sun Room, que vienen acompañando a Tomlinson en su gira y cuyo EP Sol del sur (2020) es un interesante carta de presentación para el grupo que hizo del rock lo-fi y riffs distorsionados de guitarra su sello.

Mientras tanto, los fans del artista detrás de canciones como "Kill My Mind" y "Always You" hacen guardia en el hotel. Una de sus seguidoras, por ejemplo, lo espera con una pancarta que reza: "Hay personas que pueden salvar vidas; Louis, vos salvaste la mía".

Fans de Louis Tomlinson hacen guardia en el Hotel Hyatt. Foto: Francisco Flores.

Según revelaron algunas fanáticas durante una entrevista con Telemundo, la mayoría lo esperan desde la mañana; incluso hay otras que pasaron la noche esperándolo. Por otra parte, ya hay varios seguidores en los alrededores del Antel Arena listos para conseguir un lugar privilegiado para el show que abrirá sus puertas a las 18.30.