Falleció el músico y compositor uruguayo Daniel Magnone

Falleció en las últimas horas Daniel Magnone Ibarburu, músico y compositor de larga trayectoria en la cultura popular uruguaya, y hermano de los también artistas Estela y Alberto Magnone.

Nacido en 1949 en una familia de músicos, se formó en el ambiente de los coros y se convirtió en una pieza importante de la canción desde fines de la década de 1970. Integró el proyecto musical monTRESvideo junto a Fernando Cabrera y Gustavo Martínez; y conformó durante algún tiempo Vale 4, junto a Jorge Di Pólito, Ruben Olivera y Jorge "Choncho" Lazaroff.

Desarrolló además una carrera solista, en la que editó un único material, Algunas variantes de 1985, para inmediatamente alejarse de la actividad musical. Le diría a La República, más adelante, que en ese entonces sintió que había terminado una etapa de su vida.

Daniel volvió a los escenarios a comienzos de milenio, y tuvo un nuevo reinicio a partir de 2014, año en el que Ayuí reeditó Algunas variantes. Desde entonces ofreció diferentes conciertos en vivo, en ocasiones para homenajear a colegas como Jorge Galemire, y en otras para compartir canciones con su hermana, la también compositora Estela Magnone.

"No me lo tenía muy planteado volver. Siempre el deseo anda en la vuelta, pero el empuje de mi hijo Mateo me fue llevando, y cuando se prenden un poquito los motores ya empiezan a funcionar. Pero estoy con ganas y con la certeza de que, de un modo u otro, voy a seguir", dijo en 2017 a El País, en la previa al primer recital de su vida junto a Estela.

Daniel supo integrar las filas de la murga La Gran Siete, que este domingo lo despidió con un sentido mensaje: "Chau, viejito lindo, siempre estarás en nuestros corazones. Seguiremos cantando; tu voz clara se escuchará en cada contracanto de los segundos, y tu alegría nos acompañará en cada ensayo y en cada tablado. La murga entera se aprieta contigo en un gigantesco, eterno abrazo".

A fines de abril, Estela Magnone había revelado en sus redes sociales que trabajaban en un nuevo proyecto musical familiar con Daniel, su otro hermano Alberto, y sus parientes Nicolás Ibarburu, Martín Ibarburu y Andrés Recagno Ibarburu.

En el mensaje de despedida que compartió en su cuenta de Facebook, el músico Jorge Alastra reveló que Daniel tenía por delante el plan de hacer un nuevo disco propio.

Además de en Algunas Variantes, composiciones suyas fueron registradas en el único disco de monTRESvideo y en Lo que son las cosas, de Vale 4.



Las últimas semanas encontraron a Magnone con un delicado estado de salud. Sus restos fueron despedidos este domingo.