Eminem se arrodilló en la mitad del Super Bowl y evocó un emblemático gesto ¿por qué?

En medio del espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl, el rapero Eminem tumbó una rodilla al piso y envió un mensaje emblemático.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar y Mary J. Blige estaban en el escenario junto a él cuando, al finalizar su celebrado éxito "Lose Yourself", Eminem hincó una rodilla en el escenario.

El rapero de Detroit evocaba así el emblemático gesto de protesta del ex jugador Colin Kaepernick contra el racismo y la violencia policial contra afroestadounidenses.

El gesto de Kaepernick, quien decidió arrodillarse durante el himno estadounidense previo a los partidos en 2016, fue duramente criticado por Donald Trump y sectores de la sociedad y le costó su carrera en la NFL.



El hecho no tomó por sorpresa a los organizadores. “No fue una sorpresa para nosotros”, dijo al HuffPost el portavoz de la NFL, Brian McCarthy. “Vimos todos los elementos del programa durante múltiples ensayos esta semana y sabíamos que eso iba a suceder”.



El esperado 'show', que incluyó la aparición sorpresa de 50 Cent, dio brillo al primer Super Bowl celebrado en Los Ángeles (California) en casi 30 años, que concluyó con el triunfo de los locales Rams ante los Cincinnati Bengals por 23-20 ante unas 70.000 personas.



Biden y el tirón de orejas

En unas declaraciones previas al Super Bowl de este domingo, el presidente estadounidense, Joe Biden, apeló a la "decencia" para que la NFL mejore sus resultados de promoción de la diversidad en el cargo de entrenador.

La liga de football americano concentra los focos por este tema desde que hace dos semanas Brian Flores, recientemente destituido como entrenador de los Miami Dolphins, demandara a la NFL y a tres equipos por prácticas de contratación racistas y discriminación racial.



En declaraciones a la cadena NBC, Biden se mostró de acuerdo con el comisionado de la NFL, Roger Goodell, quien el miércoles reconoció que la liga se había "quedado corta" en fomentar la contratación de entrenadores pertenecientes a minorías.



"La sola idea de que una liga compuesta por tantos deportistas de color, tan diversa, no tenga suficientes entrenadores afroestadounidenses cualificados para, entre comillas, 'dirigir' a estos equipos de la NFL, me parece que es un estándar que deberían cumplir", dijo Biden.



"No sé si no hay un requisito de ley, pero creo que es un requisito de cierta decencia genérica", agregó el mandatario.



Las explosivas acusaciones de Brian Flores volvieron a poner la lupa en la flagrante escasez de entrenadores afroestadounidenses o pertenecientes a otras minorías en la NFL, una liga con alrededor del 70% de jugadores negros.



Únicamente dos de los 32 puestos de entrenador jefe en la NFL están ocupados por afroestadounidenses, mientras que en la NBA esta cifra ronda la mitad.



En una conferencia de prensa previa al juego de Super Bowl entre Rams y Bengals en Los Ángeles, el comisionado Goodell dijo el miércoles que la NFL planea contratar a expertos externos para una amplia revisión de sus políticas sobre este asunto.



"Creo que hemos hecho un gran progreso en muchas áreas, pero con los entrenadores principales tenemos mucho trabajo por hacer y tenemos que resolverlo", afirmó Goodell.



A la pregunta de si la NFL está sometida a un estándard de diversidad más riguroso, Biden respondió que la liga debería ser requerida a cumplir un "estándar razonable".



"El comisionado señaló que no han estado a la altura de lo que se comprometieron", dijo Biden. "No han estado a la altura de ser abiertos sobre la contratación de más (personas de) minorías para dirigir equipos".