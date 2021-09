Damon Albarn: así es su canción “The Tower of Montevideo”, inspirada en el Palacio Salvo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Tuvo un gran efecto en mí", le dijo Damon Albarn a El País en 2017 para referirse a su primera visita a Montevideo en 2013, cuando se presentó junto a Blur en el Teatro de Verano. "La gran torre (Palacio Salvo), eso se quedó conmigo. El hotel, el pequeño pub (La Ronda), la gran plaza (Plaza Independencia). Me encantó".

El músico británico, que en 2017 volvió a Uruguay junto a su otro grupo, Gorillaz, utilizó una fotografía del Palacio Salvo en la portada de "Heavy Seas Of Love", uno de los sencillos de Everyday Robots, su disco solista de 2014.



Consultado por El País sobre esa decisión, Albarn dijo: "Fue una de esas cosas que de verdad capturó mi imaginación. Escribí una canción al respecto pero la perdí. No la puedo encontrar. Normalmente sé donde están, pero no puedo ubicar dónde la grabé".



"Se llama “La Torre de Montevideo” (se ríe). Era sobre los cuartos de la torre. Algunos estaban como vacíos y otros miraban hacia el Río de la Plata", agregó en su momento. Cuatro años después de aquella entrevista, el músico presentó "The Tower Of Montevideo" en vivo en Londres. La canción formará parte de su nuevo disco solista, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, que se publicará en noviembre.

Según explicó durante su show, las 11 canciones habían sido pensadas como un álbum instrumental inspirado en los paisajes de Islandia. Sin embargo, durante el lockdown que se vivió en Inglaterra le puso letra a cada una. "La torre de Montevideo tiene muchas habitaciones", canta acompañado de un órgano Wurlitzer. "Tuvo un cine, hubo fiestas y una luz en la cúpula que llegaba hasta Argentina"-



Escuchá la canción a continuación: