Avicii escribió sobre su dolor justo antes de morir; ahora un libro revelará sus diarios

La trágica muerte temprana del DJ sueco Avicii aun causa conmoción entre sus fans de todo el mundo. El músico tenía apenas 28 años cuando se quitó la vida, en abril de 2018, y gracias a un nuevo libro que saldrá a la venta el mes que viene, sus seguidores podrán conocer más detalles sobre su final.

Tim - The Offical Biography of Avicci, la biografía oficial del artista, fue escrita por el galardonado periodista sueco Måns Mosesson, a quien se le dio acceso único a las notas que escribía de Tim Bergling —el verdadero nombre del músico—, así como también a entrevistas con la familia, amigos y colegas del DJ en el negocio de la música.

Según consignó el diario británico The Mirror, el libro, que tiene como fecha de publicación el próximo 18 de enero de 2022 en inglés (se desconoce aún si llegará a Uruguay o cuándo lo hará), narra cómo Avicii se enfrentó a sus problemas de abuso de sustancias. El músico tenía su propio diario, que lo acompañó a sus reiteradas temporadas de rehabilitación. Escribía sus sensaciones, miedos y reflexiones en el hospital, mientras luchaba contra la adicción al alcohol y a las drogas.

Avicii saltó a la fama mundial en 2011, gracias a su canción “Levels”, pero en 2016 dejó de hacer giras por su adicción al alcohol y a los opioides.

A los 22 años, se había vuelto adicto a los analgésicos recetados. En esa época tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital por una pancreatitis, causada por el exceso de alcohol y la medicación para el acné.

Los médicos le dijeron que debía mantenerse sobrio durante al menos seis meses y eliminar la comida chatarra de su dieta. Y le advirtieron que si no hacía caso, su estómago volvería a inflamarse y no se curaría, con la posibilidad de sufrir dolor crónico durante el resto de su vida. En ese momento empezó a escribir sus diarios.

“Me costó mucho aceptar no volver a beber, aunque todos los médicos me sugirieron encarecidamente que esperara al menos un año antes de tomar una cerveza”, redactó el DJ. “Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, sino a la pareja que decía que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba recorriendo el mundo, todavía en la gira interminable, porque una vez que diste la vuelta una vez, ¿adivina qué? Vuelves a empezar. Esos días en el hospital fueron los más libres de ansiedad y estrés que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimente que suene”, agregó.

Avicii, una estrella con final prematuro. Foto: Difusión

“El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera otra cosa que no sea que esperes (que es la única forma de tratar la pancreatitis) y luego te recuperes, fue enorme. Fue un alivio extremo teniendo en cuenta el horario loco que había mantenido hasta ese momento”, detalló en otra entrada de su diario.

En 2018, Avicii viajó Omán con un amigo. Quería iniciarse en la meditación y seguía las enseñanzas del Maharishi Mahesh Yogi, que creía que una persona dejaría de sufrir si alcanzaba el estado más profundo de conciencia. En lugar de los 20 minutos sugeridos, meditaba durante horas.

“Me siento como si estuviera en un nuevo modo de ser por defecto que es muy nuevo y da un poco de miedo. Sentí que los miedos de los últimos días causaban estragos en mí, pero recuerdo el consejo de concentrarme en mi respiración”, escribió en aquellos días.

Un compañero de viaje, preocupado por las prácticas de meditación del músico, se puso en contacto con el padre, Klas Bergling. Le dijo que Avicii lloraba y no hablaba, que se negaba a comer y se sentaba a la intemperie bajo un calor abrasador. El mismo compañero tuvo la tarea de informarle, días más tarde, que el joven de 28 años se había quitado la vida.

En una de las últimas notas que escribió en su diario, Avicii dejó la frase: “El desprendimiento del alma es el último apego, antes de que se reinicie”.