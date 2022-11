¿Qué ver en Netflix? Estrenos de películas y series que llegan en diciembre de 2022 a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se termina el año y, con él, los estrenos de Netflix programados para esta temporada. Nuevos ciclos de algunas series muy conocidas como Emily en París, películas de porte como la nueva de Alejandro González Iñarritu (Bardo) y comedias argentinas serán parte del catálogo en diciembre.

Entre las series que llegarán, destacan la segunda temporada de El baile de las luciérnagas, el drama con Katherine Heigl que regresará este 2 de diciembre; la tercera de Emily en París, la popular comedia con Lily Collins (21 de diciembre); y la nueva de The Witcher, que será precuela, contará con Michelle Yeoh y se lanzará en Navidad, el 25.

En cuanto a los lanzamientos originales, además de varios contenidos asociados a lo navideño, llegará El novato, thriller sobre el mundo de la CIA y protagonizado por Noah Centineo, que se verá desde el 16.

A continuación, todas las series que llegarán en diciembre a Netflix:

2 de diciembre

El baile de las luciérnagas (temporada 2, original)

Mi vida heterodoxa (temporada 2, original)



7 de diciembre

Odio la Navidad (original)

Smiley (original)

Jugando con fuego (original; temporada 4 se estrena del 7 al 14)

9 de diciembre

Cómo arruinar la Navidad: El baby shower (original)

Remodelaciones de ensueño (temporada 4, original)

CAT (original)



13 de diciembre

Cielo para dos (temporada 2, original)



14 de diciembre

Glitter (original)

16 de diciembre

El novato (original)

Tormenta de Navidad (original)

Dance Monsters (original)



21 de diciembre

Emily en París (temporada 3, original)



22 de diciembre

Alice in Borderland (temporada 2, original)

23 de diciembre

No necesitan presentación con David Letterman: Volodímir Zelenski (original)



25 de diciembre

The Witcher: El origen de la sangre (original)

Madre solo hay dos (temporada 3, original)

Un bandido del futuro (original)



26 de diciembre

Traición (original)



28 de diciembre

The Circle: EE. UU. (temporada 5, original)



30 de diciembre

La Reina del Sur (temporada 3, original)

Cielo Grande (temporada 2, original)

cine "Bardo", "Matrimillas" y más películas que se estrenan

El año rematará con una dosis de películas prometedoras. Eso incluye no solo la llegada de las dos primeras entregas de El Padrino al catálogo (el 1°) sino, por ejemplo, el estreno de la comedia argentina Matrimillas, con Luisana Lopilato y Juan Minujín como pareja en crisis que encuentra particular solución para su problema; llegará el 7.

El 9 se lanzará la versión de Pinocho del oscarizado Guillermo Del Toro; y el 16 se estrenará lo nuevo de otro ganador del Oscar, Alejandro González Iñarritu, que ya está en cines uruguayos pero fue hecha para Netflix: BARDO, Crónica de unas Cuantas Verdades.

El 23, en tanto, llegará la esperada secuela de Entre navajas y secretos: Glass Onion, un misterio de Knives Out, otra vez con Daniel Craig pero ahora con un elenco que, entre otros, completan Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn. Dirige Rian Johnson.

A continuación, todas las películas que llegarán en diciembre a Netflix:



1 de diciembre

El Padrino

El Padrino: Parte II

Los cazafantasmas

Un milagro navideño para Daisy

Ya es Navidad

Red social

Trol (original)

2 de diciembre

Scrooge: Cuento de Navidad (original)

El amante de lady Chatterley (original)



6 de diciembre

Entregas navideñas (original)



7 de diciembre

Matrimillas (original)

Ardiente paciencia (original)



9 de diciembre

Pinocho de Guillermo del Toro (original)

14 de diciembre

Todavía creo en Santa (original)



16 de diciembre

BARDO, Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades (original)

Identidad desbloqueada (original)



20 de diciembre

Reviviendo la Navidad (original)



23 de diciembre

Glass Onion: Un misterio de Knives Out (original)

25 de diciembre

Matilda, de Roald Dahl: El musical (original)



28 de diciembre

Feliz Año Nuestro (original)



30 de diciembre

Ruido de fondo (original)

más Documentales y especiales, infantiles y animé

Documentales y especiales



1 de diciembre

Enmascarado (original)



2 de diciembre

Robert Downey Sr. (original)



8 de diciembre

A plena luz: El caso Narvarte (original)



13 de diciembre

Last Chance U: Basketball (temporada 2, original)

Tom Papa: What A Day! (original)

14 de diciembre

No atiendas el teléfono (original)



15 de diciembre

¿Quién mató a Santa? Un misterio navideño en Murderville (original)



16 de diciembre

El volcán: Rescate en Whakaari (original)



Soy un asesino (temporada 4, original)

Niños y familia



1 de diciembre

LEGO Friends: Especial navideño

Barbie & The Diamond Castle

Monster High: Fusión espeluznante

Monster High: Embrujadas

Lluvia de hamburguesas: La serie

Barbie in Princess Power



5 de diciembre

Mighty Express: Carrera de trenes (original)

6 de diciembre

Un jefe en pañales: Especial de Navidad (original)



15 de diciembre

Sonic Prime (original)



29 de diciembre

Brown y sus amigos (original)

Anime



1 de diciembre

Berserk (original)



9 de diciembre

Dragon Age: Absolution (original)



13 de diciembre

Gudetama: Del cascarón a la aventura (original)



15 de diciembre

Violet Evergarden: Recuerdos (original)



20 de diciembre

The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo (Parte 1) (original)