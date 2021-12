Estrenan emotivo tráiler del especial de "Harry Potter" que reunirá al elenco: miralo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El primer día de 2022 será muy especial para todos los fanáticos de Harry Potter. Ese día llegará a la plataforma de streaming HBO Max Regreso a Hogwarts, el especial que marcará la reunión del elenco de la saga fantástica a 20 años del estreno de la primera película.

"Viejas memorias se comparten mientras nuevos recuerdos se hacen", dice la invitación de HBO Max, que este lunes lanzó el primer y emotivo tráiler del reencuentro, en el que aparecen las principales figuras de esta historia.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, o sea Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasly, vuelven a compartir set y hay lágrimas, abrazos y frases que hablan de la importancia que toda esta serie de películas tuvo en las vidas de los jóvenes actores.



También se puede ver a Helena Bonham-Carter, que fue Bellatrix Lestrange en la saga; a Ralph Fiennes que interpretó al malvado Voldemort; a Gary Oldman que fue Sirius Black y a Tom Felton que supo encarnar a Draco Malfoy, entre varios otros.

"Lo que más me asustaba era que ya había acabado lo más importante de nuestras vidas. Y al verlos a todos veo que no ha acabado", dice Radcliffe en el avance en el que los integrantes del elenco se llaman "familia".



El viaje que se anuncia emocionante y conmovedor, llevará al elenco a los escenarios donde se grabaron las películas, los estudios Leavesden de Inglaterra que ahora son una atracción turística.



Se espera que además de testimonios y anécdotas compartidas, aparezcan objetos icónicos. El tráiler, al menos, muestra cómo Bonham-Carter aún conserva la particular dentadura de su personaje.