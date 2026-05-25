El cine uruguayo que recibe premios en el mundo y es poco difundido en Uruguay, tendrá su propio festival

Conocidos por los profanos como “los dibujitos”, la animación es uno de los espacios más arriesgados del audiovisual actual. Su alcance excede el entretenimiento para niños (o adultos nostalgiosos y con corazón de niños) y Uruguay tiene una industria y un arte de la animación pujantes y muy activos.

Como para dejar eso en claro, entre mañana y el 31 de mayo Montevideo tendrá por primera vez el Festival Uruguayo de Animación, el FUA!. Será en Cinemateca Uruguaya, con la película de apertura —Ponyo, del maestro Hayao Miyazaki— en Movie Montevideo Shopping.

“Estamos reentusiasmados. Es algo que nos faltaba a los que hacemos animación y nos gusta. Había un vacío ahí”, dice el animador uruguayo Juan Manuel Carve, quien imaginó este espacio de exhibición, formación y encuentro para los animadores locales. “Somos varios, en verdad, y para nosotros es una forma de ver y entender cuántos somos realmente los que hacemos animación. Esto es como la primera juntada física”.

Eso se debe a que los animadores están, dice, bastante desconectados. “Somos medio bichos: elegimos hacer esto porque nos gusta estar escuchando música y dibujando en nuestro mundo. Pero también es necesario salir, compartir e interactuar”, explica Carve.

Juan Manuel Carve

El FUA! nació, así, a partir de la detección de una carencia concreta: la ausencia de espacios específicos para la animación en Uruguay. La idea de Carve empezó a formalizarse tras un encuentro con el chileno Estudio Lunes y Juan Andrés Belo, director del Festival Detour.

El festival incluirá una competencia internacional de cortometrajes, una sección Panorama Uruguay dedicada a producciones nacionales, talleres, laboratorios y actividades formativas.

La programación remarca una identidad particular. “Lo de FUA! es una animación más de autor, más dirigida capaz a jóvenes y adultos”, dice Carve. “No es para niños. Es algo más personal, más artístico, más poético, no tan comercial”.

La programación fue seleccionada entre cientos de cortos recibidos. “La selección es muy variada, pero tiene en común que en la animación se vea el trazo del autor”, explica. “Hay mucha cosa de 2D, de animación tradicional, un poco combatiendo la era de la inteligencia artificial. Que se note la mano del autor, del dibujante”.

Los cortometrajes en competencia se presentarán en cuatro funciones repartidas entre el miércoles y el jueves en Cinemateca Uruguaya.

Además, habrá un Panorama Uruguay que incluye desde trabajos estudiantiles hasta producciones más profesionales. “Es una forma de mostrar lo bueno que se está haciendo acá y es un impulso ver su corto en el cine”, dice Carve.

Además de Ponyo, que inaugura la muestra, la programación incluye la avant-première del animé All You Need Is Kill (el viernes a las 21.00 en Cinemateca) y la francesa Alá no está obligado, que, con la presencia de su productor, cerrará el FUA! el domingo a las 20.00, también en Cinemateca.

La apuesta del festival pasa también por ampliar la idea instalada sobre qué puede ser una película animada. “Hay gente que todavía pregunta si hay animación para adultos. Te dicen: ‘¿Pero son dibujitos animados para grandes?’”, cuenta. “Hay un desconocimiento de todo un mundo súper interesante que mucha gente no tiene idea de que existe”.

Además de las exhibiciones, el FUA! desarrollará talleres para tres proyectos uruguayos y tres regionales en desarrollo, con cinco tutores —dos franceses, dos argentinas y un chileno— de trayectoria internacional. El domingo a las 20.00 se presentará una selección del Festival de Annecy.

La animación uruguaya ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, incluyendo películas como Anina, de Alfredo Soderguit; Selkirk, de Walter Tournier; o series como Dos pajaritos, de Soderguit y Alejo Schettini, del estudio Palermo, que ganó el prestigioso Festival de Annecy, una suerte de “Palma de Oro de Cannes de la animación”, como la define Carve. Tiene difusión en todo el mundo, pero apenas se vio en la televisión uruguaya. “Son cosas que afuera son revaloradas y acá no se les da pelota. No sé cómo se arregla eso”, dice Carve, quien integra el Estudio Chucho, responsable, por ejemplo, de La orquestita, una serie sobre músicos con participación de Televisión Española que se emite en todo el mundo menos en Uruguay.

Antes, Chucho había producido Los Aristonautas, que tuvo difusión por Canal 5, y desde hace años el estudio desarrolla Olivia, que ya tiene socios internacionales.

Pero ahora Carve está concentrado en FUA!, una oportunidad para mostrarle tanto a entendidos como a quienes todavía no quieren verlo, la potencia de la animación en Uruguay.