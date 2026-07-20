Desde "Los juegos del hambre" a "Rambo: la moda de las precuelas en el cine no para de sumar proyectos

Hollywood parece haber encontrado en los viajes al pasado una nueva fórmula para conquistar la taquilla y, en lugar de seguir contando qué ocurrió después, los estudios ahora prefieren responder una pregunta: ¿Qué pasó antes de que comenzara la historia?

Las precuelas viven un nuevo auge en la industria cinematográfica y cada vez son más las franquicias que deciden mirar por el retrovisor. Después de secuelas y adaptaciones, el cine apuesta por explorar los orígenes de sus personajes.

El 1° de octubre de este año, por ejemplo, se estrena Los Juegos del Hambre Amanecer en Cosecha que cuenta acontecimiento sucedidos 25 años antes de la saga literaria que se convirtió en cinematográfica con Jennifer Lawrence. Esta vez protagonizan Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Mckenna Grace y Ralph Fiennes.

Entre los proyectos ya confirmados, con estrenos previstos para 2027, figuran la precuela de La gran estafa, El Conjuro, Rambo, El señor de los anillos, y hasta la reciente La hora de la desaparición, que profundizará en el pasado del misterioso personaje que le dio un Oscar a Amy Madigan.

Una de las apuestas más esperadas será la precuela de La gran estafa, la saga sobre robos espectaculares que inauguraron Frank Sinatra y sus compinches en la década de 1960 y que en este siglo tuvo las presencias de George Clooney, Brad Pitt y Julia Roberts dirigidos por Steven Soderbergh.

Esta vez la protagonizan Margot Robbie y Bradley Cooper, quien además dirige el proyecto.

La historia estará ambientada durante el Gran Premio de Mónaco de 1963 y presentará a los padres de Danny Ocean (el personaje de Clooney en las de Sodebergh y el jefe de la banda), considerados los responsables de enseñarle todo lo necesario para convertirse en el legendario ladrón que años después lideraría el famoso robo en Las Vegas.

El estreno está previsto para el 25 de junio de 2027.

El universo de El Conjuro también continuará creciendo con El Conjuro: Primera Comunión, una película ambientada varios años antes de los acontecimientos de la original de 2013. Desde entonces el universo alrededor de los Warren, la familia de investigadores paranormales que interpretan Patrick Wilson y Vera Farmiga, se ha extendido a nueve películas que recaudaron cerca de 3.000 millones de dólares. No es de extrañar, así, que se quiere expandir el negocio.

En su precuela, Garrett Wareing interpretará a un joven Ed Warren, mientras que Amanda Fix dará vida a Lorraine Warren, sustituyendo a Wilson y Farmiga, quienes se despidieron de los personajes tras la última entrega de la saga.

La película llegará a los cines el 10 de setiembre de 2027.

Otra de las franquicias que regresará será Rambo, con una precuela centrada en la juventud del veterano de guerra que Sylvester Stallone presentó al mundo a 1982 y se ha desarrollado hasta ahora en cinco películas, todas protagonizadas por el propio Stallone. Esta vez no está en pantalla aunque figura como producor ejecutivo.

La película, titulada John Rambo, estará protagonizada por Noah Centineo y explorará la etapa del personaje como boina verde durante la guerra de Vietnam, antes de los hechos narrados en la primera de la saga. En el elenco también están James Franco y David Harbour.

Dirigido por Jalmari Helander, tiene previsto estrenarse el 4 de junio de 2027.

El universo creado por J.R.R. Tolkien en El señor de los anillos también regresará con The Hunt for Gollum, una historia que se desarrollará antes de La Comunidad del Anillo. O sea antes de la trilogía que dirigió Peter Jackson a comienzos de siglo y que revitalizó la marca.

La nueva producción estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien retomará su papel como Gollum, mientras que Jamie Dornan sustituirá a Viggo Mortensen como un joven Aragorn, conocido entonces como Strider.

Además del regreso de Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo y Lee Pace como Thranduil, la película incorporará a Kate Winslet y Leo Woodall como nuevos personajes. Con información de El Listín/GDA

