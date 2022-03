Cinco actores que fueron Batman antes de Robert Pattinson y están en streaming 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde que Michael Keaton se convirtió en el más improbable de los Batman allá por 1989, este Batman que se estrena hoy es la decimosegunda versión con actores de sus aventuras. Ha habido un montón más animadas y, claro, ha seguido vivo en las historietas, como bien da cuenta la colección que está publicando El País, Batman: la historia visual, disponible acá.

Se puede recurrir a esos preciosos tomos (que repasa la carrera gráfica del muchacho de Ciudad Gótica), por ejemplo, para saber que este Batman que dirige Matt Reeves y tiene a Robert Pattinson en el protagónico, a pesar de ser una historia original tiene conexiones con Batman: The Long Halloween (1996-97) y su secuela Dark Victory que se publicó en 1999 y 2000. Y así ir sabiendo de antemano que es el Batman oscuro, más cercano al policial que al fantasioso paladín de la justicia.

Este nuevo Batman es mucho más joven que los más recientes y mucho menos recio. Hace dos años que salió a combatir el crimen y solo el fiel Alfred (Andy Serkis), el mayordomo de los mil recursos. Hay otro montón de personajes conocidos por ejemplo el detective Gordon (ahora interpretado por Jeffrey Wright) con quien Batman se une para buscar al asesino de un encumbrado político de Ciudad Gótica. El principal sospechoso es Acertijo (Paul Dano), quien intenta revelar la corrupción de la ciudad, una cruzada en la que también podría caer Thomas Wayne, el papá de Batman.

Hay un montón de gente más en la vuelta incluyendo una Gatúbela (Zoe Kravitz), un Pingüino (Colin Farrell), un jefe mafioso (John Turturro) y un funcionario dedicado aunque algo cobarde (Peter Sarsgaard). Dirige un recién llegado a la marca, Matt Reeves, que viene de Cloverfield y dos de El planeta de los simios, y acá dedica tres horas para combinar parte de esa historia y ese montón de personajes.

Pattinson —el actor que se hizo famoso con la saga Crepúsculo y que ha trabajado con algunos de los más grandes directores de hoy— es un Batman distinto, más cerca de lo gótico que del resentimiento culposo de Christian Bale, por ejemplo. Para verlo en perspectiva aquí hay una guía con los últimos Batman del cine y dónde verlos en el streaming.

Michael Keaton (1989-1992).

Tim Burton hace alarde de su expresionismo pop con música de Prince incluida. En la primera, Batman (1989, está para ver en HBO Max) tiene a Jack Nicholson como el más exagerado de los Guasones y a Kim Bassinger como el platinado interés romántico. En Batman vuelve (1992, HBO Max), los villanos son Danny De Vito como el Pingüino y Michelle Pfeiffer como Gatúbela. Son pintorescas y, (¡sacrilegio!) la segunda es mejor que la primera.

Val Kilmer (1995).

Kilmer se puso solo una vez el traje de Batman y no fue, precisamente, en la mejor de la saga. Un poco más controlado que en la siguiente, Joel Schumacher dirige este invento (está en HBO Max) que tiene a Jim Carrey como el Acertijo, a Tommy Lee Jones, como Dos caras, con un plan loquísimo de robarle la mente a toda Ciudad Gótica y así descubrir quién es Batman. Chris O’Donnell es Robin pero el interés romántico es la psicóloga que hace Nicole Kidman.

George Clooney (1997).

Kilmer se fue para hacer El Santo, lo que con el diario del lunes no fue una buena idea. Tampoco fue una brillantez que Clooney haya agarrado viaje para Batman y Robin (también en HBO Max), llena de momentos más ruidosos que efectivos y con unas referencias homoeróticas que en su momento fueron motivo de bromas. Son puro Schumacher. Los villanos son Arnold Schwarzenegger (como Mr. Freeze) y Uma Thurman (Poison Ivy) y los colegas son de nuevo O’Donnell como Robin y Alicia Silvertone como Batichica.

Christian Bale (2005-2012).

O lo que un director pretencioso pero serio (Christopher Nolan) puede hacer con un personaje que parecía agotado. Su trilogía sobre el héroe murciélago (Batman inicia, El caballero de la noche, El caballero de la noche asciende) es una actualización fuerte de la saga e incluye al Guasón de Heath Ledger, el único Oscar que se ha llevado un villano de superhéroe.

Ben Affleck (2016-2022).

No es necesariamente lo mejor de la carrera de Affleck que interpretó el papel en cuatro películas: Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016, HBO Max), Escuadrón suicida (2016, para alquilar en NSNow de Nuevo Siglo), La Liga de la Justicia (2017, HBO Max) y The Flash (2022). Es un personaje parco al que Affleck da justo lo poco que precisa. Lo mejor es la versión de Zack Snyder, la verdad.