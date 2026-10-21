Uruguay reafirma su liderazgo en energía renovable con el aporte estratégico de UTE

La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) “siempre se ha caracterizado por ser un ejecutor de políticas públicas; nosotros, como empresa pública que somos, estamos buscando estar del lado de la gente y de los productores”, afirmó Andrea Cabrera, presidenta de la empresa estatal, en diálogo con El País durante la reciente Expo Prado 2026.

La gran apuesta que ha hecho el ente es invertir en energía solar fotovoltaica. UTE este año adjudicó la construcción de un parque solar en Cerro Largo, el más grande del país con aproximadamente 140.000 paneles solares, una capacidad de 80 megavatios (mw) y una inversión de unos 75 millones de dólares. Está previsto que la obra finalice en 2028 y abastecerá a más de 60.000 usuarios. Se convertirá así en la tercera de este tipo para la empresa estatal. UTE ya cuenta con un parque fotovoltaico de 32 MW en Punta del Tigre (San José), mientras que está construyendo otro de 28 MW.

En el marco de su plan de expansión en la generación de energía eléctrica, UTE proyecta la construcción de un parque fotovoltaico de 30 megavatios en Fray Bentos (Río Negro), que sumará más de 48.000 paneles solares a la red eléctrica nacional. En ese contexto, seguirán las plantas previstas en Baygorria (Durazno), y Salto.

De acuerdo con estudios del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), en este quinquenio el Poder Ejecutivo proyecta llegar a 500 MW de energía solar para complementar el resto de la matriz eléctrica renovable.

“Estamos en la década de la energía solar”, destacó la presidenta de UTE.