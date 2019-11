Valeria Alonso: "En las elecciones uno muestra sus mejores caballos de batalla"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Desde hace dos años compartís la conducción de Telenoche junto a Daniel Castro, ¿cómo sentís en el rol de conductora femenina del informativo central?



-Lo disfruto muchísimo. Todos los días aprendo algo nuevo. Estar con Daniel, con su gran trayectoria, hace que uno aprenda más rápido. Es un lindo desafío porque todo el tiempo hay que estar al tanto de todo, pero con ganas de seguir creciendo y disfrutando. Amo lo que hago.



-Más allá de las dos horas al aire, ¿qué implica la función?



-Estoy todo el tiempo revisando las redes y viendo qué pasa. Al canal llego a las 14:00 para ir siguiendo los temas y converso con los periodistas sobre el enfoque de cada uno. También ayudo en la edición. Después de que termina el informativo, sigo enganchada con las redes y chequeando todo el tiempo las noticias de último momento. Es un hábito que tengo incorporado.



-Mañana es el balotaje, ¿cómo vivís internamente las jornadas electorales?



-Me encanta el período de elecciones. Este año ha sido muy intenso y a la vez muy disfrutable. Me gusta la adrenalina de cubrir las elecciones y todo lo que ocurre en la previa. El domingo va a ser para nosotros, en Telenoche, una fiesta. Es el día en que sacamos a relucir todos nuestros caballos de batalla.



-¿Nervios? ¿Ansiedad?



-Sí, un poco de ansiedad sí. Pero nada fuera de lo normal.



-Además del periodismo te gusta entrenar...



-Sí. Me gusta mucho correr. Hace poco comencé en el mundo de runnning. Me levanto muy temprano y a las 6:30 estoy en la rambla para sumarme a un grupo de corredores. Aunque entreno hace mucho tiempo en diferentes disciplinas, hace dos meses y medio que me sumé a este grupo.



-¿Cuál es tu objetivo? ¿Una maratón?



-Mi primer objetivo fue una trail de 12 kilómetros en Villa Serrana. Lo hice la semana pasada y estuvo muy buena la experiencia. La idea ahora es correr media maratón y luego una maratón completa. Arranqué corriendo 5 kilómetros y ahora puedo correr 14 sin problemas, así que voy bien. Voy al club, siempre estoy haciendo cosas dentro del deporte. También me cuido mucho con la alimentación.



-¿Sos vegetariana?



-Sí, lo soy. Empecé hace un año y medio el proceso más bien típico de todos los vegetarianos: dejé de comer carne excepto pescado y luego me di cuenta de que el pez también es un ser vivo.



-¿Es una razón de conciencia?



-Sí. Igualmente, nunca me gustó mucho la carne. Y luego, cuando adopté una gatita me cambió la cabeza respecto a la sensibilidad animal. Ahora no consumo ningún tipo de carne. Podría decir que me hizo el click con mi mascota. Es un estilo de vida. No tengo problema con que nadie del entorno consuma carne.



-¿Qué pasa si te invitan a un asado?



-Voy pero llevo mis verduras. No me genera ningún problema. Lo de mi gata me hizo el cambio. Para mí, todos los animales sienten lo que siente ella. Yo no puedo comer pizza si hubo jamón arriba de la muzzarela. Aunque la saquen después, no puedo. Hubo un animal ahí arriba y no puedo comerla.



-¿Lácteos y huevos consumís?



-Sí, en realidad los lácteos me caen mal, así que ya no los consumía. Como huevos sí porque necesito de las proteínas. Cuando dejé la carne, no lo hice sola, sino con la guía de una nutricionista. Además me fui interesando mucho en los asuntos de la alimentación. Soy de las que lee las etiquetas de los productos al detalle. Muchas veces te venden snacks que dicen 0% pero que contienen ingredientes que generan adicción, como el aceite de palma. Además, prefiero no consumir alimentos con ingredientes que no tendría en mi casa, como los diferentes ácidos que le ponen a los productos.



-¿Dónde comenzaste en los medios?



-En Radio 41 en San José. Soy de allá. Desde chica, sentí vocación por el periodismo.



-¿Cómo se dio tu llegada a VTV, el primer canal de TV a nivel nacional en el que trabajaste?



-Después de una experiencia en Canal 3 de San José, viajé un día a Montevideo a buscar oportunidades. Con un currículum en la mano llegué a VTV. Pregunté por el director del informativo, que en ese momento era Guillermo Enriquez. Estaba en una reunión y decidí esperarlo para darle en mano el currículum. Él me dijo: “Cuando haya una prueba, te llamamos” . A los dos meses hubo una y me llamaron. Golpee varias puertas pero la primera oportunidad salió de ahí. Entré por tres meses y pude quedarme. Ha sido un poco de suerte y otro poco de perseverancia.



-¿Hay periodistas en tu familia? ¿De dónde proviene la vocación?



-No. A mi abuelo le gustaba mucho. Aunque murió cuando yo tenía 9 años, tengo ese recuerdo de verlo leyendo los diarios. A mi madre le mucho gusta actuar. Pero no tengo a nadie que sea periodista. De todos modos fue algo que comenzó a llamarme la atención desde temprana edad.



-¿Qué te pareció el debate?



-En lo personal, me entretuvo. Me gustó la organización de los temas. Pudo haber estado más picado, sí, pero estuvo bien.



-¿Cuál es tu visión del rol actual la mujer en los medios?



-Puede y debe mejorar, pero la situación de la mujer ha crecido. En todos los medios de hoy, la mujer se está posicionando hoy en una tendencia de igualdad. En Telenoche hemos logrado que haya más mujeres y eso se nota. Más allá de por nosotras, está bueno para las profesionales que recién están arrancando.

Valeria Alonso. Foto: Leo Mainé

-¿Cómo se dividen los temas con Daniel Castro?



-Vamos viendo con el día a día. Lo hablamos mucho entre nosotros: él cubre más política y yo otros temas.



-¿Cómo terminás cada jornada?



-Obviamente que hay días y días. En la mayoría termino muy contenta. Justo ahora estoy con la defensa de la tesis por lo que este año los días han sido muy recargados, lo me viene bien porque soy muy hiperactiva. Mi tesis es sobre violencia de género; una investigación que me llevó dos años basada en la pregunta: “¿Qué podría hacer el Estado y no hace sobre esta problemática?” En el canal hice un programa especial sobre el tema, que se tituló No están solas.



-Los noticieros han cambiado mucho a nivel de formato, ¿qué es lo más desafiante?



-El tema de la redacción lo tenemos muy instalado en el canal. En la pantalla presentamos una noticia y lo analizamos. Así se logra salir de esa estructura monótona que solían tener los noticieros. El informativo tiene ahora una grúa y stedycam... se juega mucho con lo visual y eso está bueno porque a la gente lo entretiene. Está genial y es entretenido para nosotros jugar con la estructura e interactuar con la pantalla.



-¿Cómo sigue el matrimonio con el periodista Juan Pablo Taibo (VTV)? Hay rumores de crisis...



-No quiero hablar de mi vida privada… No sabe no contesta.



-La televisión implica dar relevancia a los aspectos de la imagen, ¿cómo te llevás con esa faceta?



-Muy bien. En Telenoche está muy cuidado. La apuesta es que si bien es un noticiero, tengo 29 años y no queremos aparentar una edad que no tengo, como muchas veces pasa con las conductoras de noticiero. El look en cámara bastante descontracturado del look. Si tengo 29, me gusta aparentarlos. Tenemos asesores de vestuario y de maquillaje. Está todo muy cuidado en ese sentido.



-¿Te imaginás en otro formato que no sea informativo?



-Trabajo desde los 18 años en los medios y siempre en noticiero. Por el momento, es el formato en el que quiero seguir desarrollándome. En el futuro quién sabe. Estaría bueno experimentar.



-Hablabas de la importancia del deporte, ¿jugás al fútbol?



-A veces juego al fútbol 5. Siempre que me invitan voy. En el canal armamos mujeres versus hombres o mujeres solas. En los deportes siempre me prendo.