El testimonio de Sarah García, ex de Nahitan Nández: "Hubo violencia física y psicológica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—Luego de que presentaras denuncia en contra de tu expareja, las versiones de él en un comunicado, como de sus familiares y abogados calificaron como falso tu testimonio. ¿Reafirmás tu posición? ¿Hubo violencia?

—Sí, hubo violencia física y psicológica. En Uruguay, en Argentina, en Italia y hasta cuando íbamos de vacaciones en Cuba. Había violencia adelante de mi hija, amigos, compañeros de fútbol, familiares... Violencia delante de personas que hoy declaran ante la justicia que ellos nunca la presenciaron.

—Cuando la policía acudió a buscarlo los últimos días de diciembre para declarar se había ido del país. ¿Crees que adelantó su salida por esta situación? ¿Ya sabía de la detención?



—Si se fugó o no, no tengo constancia. Lo que sé es que él se enteró esa noche de lo que salió en las redes sociales porque me mandó un mensaje haciendo referencia al tema. Y al otro día se fue de la forma en la que todos saben.

—¿Por qué crees que no viene a Uruguay desde ese momento?



—Creo que no viene a Uruguay porque las pruebas en Fiscalía son contundentes, con testigos presenciales incluidos. Me parece que tuvo más de una oportunidad de venir a aclarar las cosas y además, quedar a disposición de la selección nacional. Si no lo hizo, es porque algo esconde, a algo le teme. Si no tendría nada que esconder, se pondría a disposición de la Justicia y no estaría requerido, huyendo cómo está. La versión de que no tiene vacaciones no es real porque tiene planeado ir a México con nuestros hijos (Matilda y Tian) ahora en junio.

—Se ha dicho que esta situación le generó un cuadro de depresión, ¿qué responderías a eso?

​

—Creo que no se tiene que victimizar. Yo también estuve muy mal cuando me tocó vivir todo lo que viví. Elegí hacerme fuerte y alejarme de él con Matilda de 4 años y Tian de 5 meses e irme de todo eso que me hacía mal. Él tendría que encontrar la forma de superar esto como lo hice yo en mi momento.

—¿Cómo estás viviendo vos estos meses?



—Hoy en día estoy más tranquila y haciendo mi vida con mis hijos. Pero bastante preocupada por este tema. Mi idea siempre fue mantenerme en silencio pero me cansé de ver cómo salen a dar notas negando todo: primero él y su familia y ahora su abogado. Tengo plena confianza en la justicia uruguaya pero también sé que el ambiente del fútbol en Uruguay tiene mucho peso y hay mucha gente en el ambiente que quiere minimizar la situación, haciendo como que no pasa nada y dejándome a mí y a mis hijos muy mal parados.

—La denuncia penal fue presentada a finales de diciembre pero hubo otra denuncia anterior, ¿es así?



—Nosotros estamos separados desde enero de 2021. A mediados de 2021 yo presenté denuncia en el Juzgado de Familia. Allí estaba incluida la situación de violencia, pero no había pasado a la órbita penal. En diciembre, cuando salió todo en redes sociales, con mis abogadas decidimos hacer la denuncia también en materia penal. Resolvimos que era mejor que la hagamos nosotras a que se haga de oficio.