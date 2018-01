Stravaganza con elenco de uruguayos

Cuando Claudia Fernández recibió la propuesta de sumarse a la versión puntaesteña de Stravaganza, no lo dudó. "La magnitud del show me impactó. Lo vi por primera vez en Carlos Paz en 2012 y quedé enamorada del espectáculo. Así que cuando Flavio Mendoza me llamó para convocarme, le dije que sí inmediatamente", cuenta.

Bajo la dirección de su creador Flavio Mendoza, Stravaganza se estrenó a mediados de diciembre en Enjoy Punta del Este. Va todos los días de temporada, con excepción de los martes y los fines de semana, se presenta en función doble. Maxi de la Cruz lleva los hilos de humor de un show que apuesta a la espectacularidad a través de la acrobacia o la danza acuática, un género en el que Stravaganza ha sido pionera.

Además de Claudia Fernández, el elenco está integrado por las argentinas Gisela Bernal y Barbie Franco, la uruguaya Abigail Pereira y más de 30 bailarines y acróbatas en escena.

Aunque con retoques y actualizaciones, se trata del mismo show que rompió todos los récords en Buenos Aires y Carlos Paz años atrás.

Para Fernández, que tuvo destacados pasajes por el teatro de revista porteño, su participación como bailarina en Stravaganza no implica estrictamente un regreso. "No hay plumas, ni vedette. No tiene nada que ver con el género de la revista. Es un espectáculo diferente y enfocado desde otro lugar", asegura.

"Siempre dije que después de haber actuado en los 100 años del Maipo, para volver a bailar tenía que ser un proyecto realmente grande. Esto lo es", complementa.

La semejanza con una revista radica en que hay un humorista que lleva el hilo conductor y su nombre es Maxi de la Cruz, quien sí está regresando a Stravaganza. El cómico uruguayo fue parte del espectáculo por cuatro años, con sus presentaciones en Carlos Paz, Buenos Aires y giras por todo Argentina y también en Montevideo.

"A mí me marcó un montón este show. Fue mucho tiempo y una experiencia increíble. Rompió todos los récords de taquilla. El escenario es una locura: es un espectáculo diferente, tiene de todo un poco y volver a hacerlo está buenísimo", cuenta el humorista.

Maxi de la Cruz tiene varios monólogos y sketches de humor a lo largo del espectáculo, algunos armados por él mismo para la adaptación uruguaya. Hace personajes, interactúa con la pantalla y tiene participaciones musicales y hasta un sketch mudo.

"El humor funciona. Y tiene una función muy importante porque da tiempo para que se cambien y se mueven los motores para cambiar los elementos de la escenografía", dice.

Los técnicos también son clave en Stravaganza, para poner movilidad a los diferentes elementos escenográficos, impulsados en su mayoría con motores.

Exigente.

Claudia Fernández es 100% bailarina en Stravaganza Punta del Este. "Físicamente es un show muy exigente. Para un cuadro me tuve que entrenar en cintas, sin contar que hicimos muchos ensayos previos en Buenos Aires", revela.

"Lo más desafiante fue poder entrenar y estar a la altura del show. Es un espectáculo de locos, fabuloso, nunca visto. Que me hayan convocado fue increíble para mí".

Que se haya trasladado a Punta del Este también fue decisivo para ella. "Me vino bárbaro para combinar familia con el trabajo", dijo la conductora, quien lleva varios veranos sin hacer temporada teatral y vacacionando en familia en Punta Ballena.

Maxi de la Cruz cree que esta versión de Stravaganza quedó muy "compacta y contundente. No sobra nada".

"Pasa mucha cosa. Dura una hora y 20 minutos y está al palo. Es buenísimo cuando pasa eso", agrega.

"El elenco está muy bueno. Con muchos no nos conocíamos, pero congeniamos muy rápidamente", asegura el humorista.

Público.

Maxi de la Cruz tiene experiencia en actuaciones en Punta del Este. Durante varios años presentó sus espectáculos unipersonales en la sala Nogaró. "Siempre nos fue muy bien", asegura.

"Es verdad que no hay una cultura de teatro entre los veraneantes de Punta del Este, pero en lo que yo hacía logramos muy buenos resultados", añade.

En cuanto a Stravaganza, tiene mucha fe en los resultados de público. "Es un espectáculo de gran nivel y tiene el respaldo de Enjoy".

Verano.

Por primera vez en mucho tiempo, Maxi de la Cruz pasa un verano en Uruguay. Por lo general integraba algún elenco de temporada en Carlos Paz o Mar del Plata.

"Estamos acá y pasando divino", describe.

Disfrutó de las fiestas en familia. "Estar con la familia fue divino. Porque siempre terminábamos celebrando con los elencos. No era que pasara mal, ni me pegara para abajo. Pero obviamente es preferible pasar en familia".

El humorista acaba de ser padre nuevamente. Tiene a Candelaria (16 años) pero hace nueve meses tuvieron con su pareja Barbie su primer hijo: Santino. "Pensé que la paternidad me iba a costar más, pero le agarré la mano enseguida".

En cuanto al sueño, De la Cruz celebra: "Por suerte Santino duerme muy bien. No sufrimos para nada. Y eso que él viajó a todos lados. Desde que nació hemos vivido en Buenos Aires, Montevideo y Punta del Este. Pero se adapta muy bien".

Para el año entrante, Maxi de la Cruz se reincoporaría a Como el culo (la comedia que hizo en Buenos Aires) en una eventual gira por Argentina. Se trata de una obra teatral de personaje.

En Uruguay y con la producción de Diego Sorondo integrará el elenco de En la cama, la obra de José María Muscari junto a Luciana Acuña, Coco Echagüe y Adriana Da Silva. Se prevé para el segundo semestre del año.

En cuanto a la televisión, tiene muchas ganas de encabezar un nuevo proyecto en Teledoce. Lleva dos años sin pantalla, más allá de sus participaciones como conductor invitado en Desayunos informales. "La puerta siempre está abierta y hay proyectos. Falta concretarlos", revela.