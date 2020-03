Soledad Ortega lista para volver a la televisión luego de "Buen día Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se despidió de la televisión en febrero y se fue de vacaciones junto a su familia. Visitó el sur argentino y también aprovechó para hacer algo de playa. Con la mente en volver a la televisión y con 40 años recién cumplidos, Soledad Ortega charló con Sábado Show sobre su salida de Buen Día Uruguay, ciclo en el cual estuvo en la conducción durante ocho años, donde aprendió mucho junto a sus compañeros y en los distintos estilos que tuvo ese magazine de la mañana. La comunicadora hace un balance de estos últimos meses, habla sobre su familia y como se hará el balance en este tiempo sabático, los varios proyectos laborales que se le presentaron para regresar y está manejando, los programas de televisión de las mañanas, el regreso de Claudia García a la televisión, el lugar de la mujer en los medios tradicionales y su sueño de tener un emprendimiento junto a su hermana, Andrea Menache.

—Terminaste tu ciclo en Buen día Uruguay y te fuiste de vacaciones con la familia.



—Sí, estoy teniendo unas lindas vacaciones.

—¿Hace cuanto no te tomabas unas buenas vacaciones?



—No te creas, no escatimo demasiado con las vacaciones. Lo que pasa es que con los chicos, si se me da la posibilidad de disfrutarlos un poco más que el resto del año, aprovecho. En esta ocasión nos dio para más de lo normal, hicimos playa, viajamos y nos quedan unos lindos recuerdos de estas vacaciones. Estuvimos por el sur argentino y nos encantó. El tiempo nos acompañó así que hicimos actividades atípicas.

—La gente de la televisión parece que solo se dedica a eso, pero en tu caso hay toda una familia después del trabajo.



—Es la parte más importante, ser madre. Me ocupa mucho tiempo, me dedico mucho a mis hijos, también trabajo así que todo en su justo equilibrio, pero mis hijos me preocupan y me ocupan. Más de la mitad de mi día está centrada en ellos, además los tengo en distintas edades y distintas necesidades. Hay que disponer de tiempo, eso es fundamental.

Soledad Ortega. Foto: Daniel Maidana

—¿Esa fue una de las razones por las que decidiste alejarte de Buen Día Uruguay?



—No. El alejamiento fue el final de un ciclo de muchos años donde tuvo muchas etapas, pasó por distintos momentos y me pareció que ya había culminado lo que podía brindar. El canal también entendió que había que reformular la mañana, entonces se me dio la oportunidad de plantearme nuevos desafíos en un buen momento de mi vida y mi carrera donde a veces hay que saber correrse para tener nuevas metas y desafiarse con otras cosas. De lo contrario, uno se queda siempre en su zona de confort donde no crecés más de lo que quisieras crecer.

—¿Cuáles serían esos nuevos rumbos?



—Están siendo evaluados, no es que me fui porque tenía otra propuesta. Quise terminar un ciclo de la mejor manera, tener un final feliz, porque fui muy feliz todos estos años. Me llenaron mucho en lo profesional y estoy en un momento de evaluación donde en corto plazo se podrán anunciar las novedades.

Soledad Ortega. Foto: Daniel Maidana

—¿En Canal 4?



—No estaría rumbeándome para Canal 4 en particular, pero sí evaluando propuestas que se me han planteado cuando anuncié mi salida. Ahora con calma estoy organizando mi año que va a venir con cosas buenas. Se vienen nuevos desafíos, por ahora puedo anunciar eso. Para mí va a ser importante porque va a requerir que me enfrente a una nueva propuesta que estoy evaluando.

—¿Qué te gustaría hacer?



—Me siento joven y con experiencia, como dice Arjona por eso de la mezcla entre experiencia y juventud. Cumplí 40, así que todo es un cliché. Me siento preparada ya sea en cosas que puedan ser en un estilo más fresco o periodístico. Me siento más segura para enfrentar los desafíos, quizás algunos años atrás no me sentía tan plantada como ahora. Me encanta la televisión y la radio y estoy dispuesta a que surjan propuestas, porque los medios de comunicación es lo que sé hacer hace más de 20 años. No sé si eso es bueno o malo (risas). Estaba en el jardín de infantes cuando empecé. Uno va haciendo la carrera paso a paso, no es siempre igual ni parejo, hay mejores y peores momentos pero paso a paso uno va evolucionando en esto en tanto uno se anime a tomar decisiones que ayuden a crecer.

Soledad Ortega. Foto: Daniel Maidana

—¿Qué te parece que le falta a la mañana?



—La mañana es muy exigente, al menos de la que vengo porque no sos el informativo, tampoco sos puro entretenimiento. Fue un horario bisagra el que hice por muchos años y fue muy desafiante en ese sentido. Porque tenés que tener el justo equilibrio entre la actualidad y además no ser aburridos o demasiado pesado porque no sos solo noticias o solo entrevistas. Hay que saber amoldarse, es una gran escuela para el comunicador, porque al trabajar en vivo te enfrentás a una cantidad de noticias y entrevistas y contenido que tienen que tener cintura para manejarte entre lo divertido y lo serio. Me encanta ese formato, soy muy curiosa y mientras más variado pueda ser y las facetas pueda brindar, mejor para mí. Lo que le falta a la mañana es seguir evolucionando, renovarse y acompasar cada momento. Estamos en una era que quizás requiere más dinamismo. Ya pasamos una etapa electoral con todo lo que eso implicó. Está bueno que los canales apuesten a aire fresco en el aire después de un año que fue tan duro como uno electoral.

—Claudia García se sumaría a las mañanas de Canal 4.



—Me pone muy feliz el regreso de Claudia García. Me parece una excelente persona y comunicadora, me encanta ella para la mañana, creo que es una excelente decisión. Si se confirma que es para la mañana, nada más que lo mejor, es una gran oportunidad para ella.

Soledad Ortega. Foto: Daniel Maidana

—Retomando el tema anterior, ¿es complicado hacer entretenido un formato matutino?



—Sí, pero de esto se trata el ser comunicador, el reinventarse constantemente y buscarle la vuelta. Yo estoy tranquila de que voy a seguir en los medios. Sin prisa pero sin pausa, tampoco me quiero tomar un año de vacaciones. El desafío es buscar el diferencial. Los canales necesitan poner contenido competitivo y atrapar al televidente que cada vez tiene más distracciones como nuestro teléfono. Hoy el desafío es ese, porque tenés la televisión a demanda o el celular donde vos te programás tu programación. Para los medios tradicionales hay que poner cabeza. No es fácil, estamos en momentos donde hay que pensar distinto y buscar nuevas maneras de atraer a la gente a que mire la televisión.

—¿No te ves teniendo un año sin trabajar?



—No me veo pero si me tuviera que quedar, soy una mujer que tiene una familia. Mis hijos te lo pueden decir, “vos en casa todo el día, no” (risas). Soy muy inquieta y estoy en un momento como para poder sorprenderme. Como estoy en un buen momento personal estoy serena sobre lo que se me presente. Ocupada voy a estar siempre porque con tres hijos, tareas no me faltan.

Soledad Ortega. Foto: Daniel Maidana

—Hace un tiempo estuviste en El País TV donde dijiste que con tu hermana, Andrea Menache, te gustaría hacer algo, ¿en qué quedó eso?



—Siempre estamos con intenciones de hacer algo, no solo en los medios. Es un tema tan recurrente que al final ya pareciera que lo hicimos todo y todavía no arrancamos. Es tanto lo que hablamos y pasamos de un proyecto a otro, tarde o temprano es cuestión de que se alineen los planetas para que hagamos algo. Ideas nos sobran lo que tenemos que hacer es poner primera y dejar de hablar para empezar a hacer. Quizás nos falte un tercer integrante, más para los números, el que haga la plantilla de Excel, porque nosotras estamos para lo creativo, necesitamos alguien que nos baje a tierra.

—¿Cuándo comenzaste a pensar en alejarte de Buen Día Uruguay?



—Es progresivo, como todo. En el programa tuvimos muchos cambios, fueron ocho años donde hicimos de todo, mucho magazine, mucha cocina. También hicimos nuestro propio divertimento con la rocola. Después más periodístico.

—Llegaron a separar la mañana, como pasa ahora con un espacio más periodístico y otro más magazine.



—Así hemos tenido varias, la partida de Fede Paz, la incorporación de Leo Borges y Leo Lorenzo en el último año. Fueron muchos cambios donde decís, hasta acá siento que brindé todo lo que podía brindar. Y con mis compañeros fue difícil, no tuve una reunión despedida porque me fui enseguida de vacaciones, pero estamos en contacto. Fueron muchos años compartidos con gente entre los que están al aire y los que no. Es una familia con la que compartiste muchas horas y la gente ya te conoce, saben si llegaste bien, si te pasó algo con solo mirarnos. Con Christian Font todos los años compartidos tengo un cariño y un aprecio muy grande y quien dice, con las vueltas de la vida, si no terminamos volviendo a trabajar juntos. Uno no pierde la esperanza que volvamos a tener una colaboración.

—¿Hay pocas mujeres en la televisión?



—No creo. Cuando empecé fue noticia que tres mujeres hiciéramos televisión juntas, eso fue noticia a lo que es hoy. No puedo más que destacar la evolución positiva. Quizás antes había más barreras, hoy no lo veo así.



Agradecimientos.

Fotos: Daniel Maidana.

Maquillaje: Mariela Cardona.

Peinado: Amor Mío.

Vestuario: H&M Coleccion Studio.