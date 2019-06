Salto al futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la escena final de la primera temporada, Jonas Kahnwald (Louis Hofmann), que se convirtió en una especie de protagonista de Dark, llegaba al año 2052. Hasta entonces, los saltos en el tiempo solo se habían dado de 2019 a 1986 y de allí a 1953, todo eso intentando explicar la desaparición de varios niños en una pequeña ciudad alemana con inmediato acceso a un bosque de cuevas misteriosas y temerarias. Por allí se encuentra un portal que permite los viajes en el tiempo, viajes que tienen que ver con cuatro familias y las oscuras relaciones que los vinculan.



"Jonas es uno de los personajes principales y a quien le suceden la mayoría de cosas, así que realmente nos mantendremos cerca de él, pero cambiaremos algunas de las historias de otros personajes", anunció el director suizo Baran Bo Odar a la revista de entretenimiento IndieWire, tan solo un pequeño adelanto de un regreso del que poco se sabe. La mayoría son deducciones en base a trailers.



Bo Odar es uno de los creadores de Dark junto a Jantje Friese, y ambos son responsables de la película Who I am: Ningún sistema es seguro. Ellos trabajaron junto a los creadores de la oscarizada La vida de los otros para elaborar la primera serie escrita, producida y filmada en Alemania para Netflix. El resultado fue ampliamente satisfactorio, de manera que no solo aseguraron una sino dos temporadas más. Eso sí, Dark terminará con la tercera temporada, no se eternizará en el tiempo. Eso permite esperar un cierre decente de una historia muy compleja, a la que hay que mirar con todas las antenas prendidas para poder entender todo lo que está ocurriendo.



Por lo general, en los relatos de viajes en el tiempo, la pregunta que se plantea es cómo ir al pasado puede terminar cambiando el presente o el futuro. En Dark, la interrogante pasa por cómo el futuro puede terminar cambiando el pasado. Por eso, que la segunda temporada arranque en 2052 es clave para definir y explicar los acontecimientos que hemos visto desarrollarse en los años previos ya mencionados.



Pocas pistas.

La presencia de Jonas es segura tanto por lo dicho por el director como por lo visto en el tráiler y las imágenes de la nueva temporada. Lo demás surge de suposiciones hechas con base en esto último, como ver que el mundo al que llega el protagonista es apocalíptico y la planta nuclear que conocimos hasta entonces aparece totalmente destruida.



Los avances muestran que nuevamente habrá varios viajes en el tiempo, por lo que sería acertado deducir que Jonas intentará ir al pasado para tratar de solucionar lo que está sucediendo en ese 2052 y que luce tan poco alentador.



La segunda temporada comenzó a filmarse el 25 de junio de 2018, medio año después del estreno de la serie, y terminó de rodarse en noviembre. Recién el 26 de abril de este año se estrenó el tráiler y pocas semanas después se conoció que lo nuevo de Dark estaría disponible en Netflix el viernes 21 de junio.



Sus responsables no han comunicado quiénes son los nuevos actores que se sumaron al elenco ni cuáles de los que ya estaban continúan en el relato. Tampoco quieren dar muchas pistas sobre el guión, aunque se supone que muchas de las interrogantes que dejó planteada la primera temporada tendrán su respuesta y que, obviamente, surgirán nuevas preguntas y dudas. Otra posible certeza es que la ciudad de Winden volverá a ser centro de la acción.



Trasfondo.

La complejidad del guión de Dark no solo pasa por comprender lo que se está contando y cómo se conectan todas las puntas del relato, sino también por descifrar que con esa historia se está intentando abordar los grandes dilemas de la humanidad. Muchos interpretan que todo se trata de una metáfora de cómo las acciones individuales impactan en el colectivo. Es así que el engaño, la mentira y la falta de humanidad inciden en la evolución de las cosas y pueden desembocar en grandes tragedias.



Hay otros significados existenciales que importan, como el de la religión, el sentido de la vida y las razones de la muerte. Por eso se define a Dark como un inteligente diálogo que nos enfrenta con la zona oscura que hay en cada uno de nosotros y que nos lleva a cometer esos actos cuestionables que todos algunas vez hemos realizado sin medir las consecuencias.



En el tráiler de la nueva temporada, aparecen varias voces diciendo que todo está conectado y que el apocalipsis debe tener lugar. ¿Con qué fin? ¿Buscando qué resultado? ¿Para salvarnos o para terminar de eliminar a la humanidad con el objetivo de que nazca una nueva y mejor? Las preguntas podrían seguir y quienes han visto los primeros diez episodios saben que las dudas existenciales o más concretas (las historias de las desapariciones) que ha planteado esta serie son muchas. Los que no los vieron, están a tiempo de ponerse al día con uno de los relatos más inteligentes y atrapantes que en este género entre policial y sobrenatural ha mostrado Netflix.