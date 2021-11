Tras la polémica con Cayó la Cabra, ¿se puede hacer humor sobre cualquier cosa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Analaura Barreto (comunicadora)

Creo que el humor debe tener un límite y es el dolor del otro. Ya sea en Carnaval como en cualquier parte, considero que el límite está cuando se pone en juego el dolor de otra persona, ahí a mi entender ya no es humor.

Marcelo Fernández (periodista)

En Carnaval y en cualquier tipo de manifestación artística se puede hacer humor con cualquier tema porque de lo contrario sería censura. En Francia, en el año 2015, fanáticos musulmanes mataron a 12 personas en la redacción del semanario Charlie Hebdó porque no les gustó que se hiciera humor con Alá. Si bien ese es un extremo, es un buen ejemplo de intolerancia con el humor. A mí me parece que no está bueno reírse de determinadas cosas, pero quién soy yo para decir que mi opinión está por encima de la de los demás. La libertad de expresión tiene un costo que es permitir que se expresen quienes están en las antípodas de nuestro pensamiento y la sociedad debe estar dispuesta a asumir ese costo sin excepciones.



Fabián Cardozo (periodista)

La cuarteta de la murga no es feliz, deberían sacarla de su espectáculo. Ellos lo saben, y se dieron cuenta de que en un espectáculo que podría ser redondito, esa cuarteta es descartable. La polémica que hubo en torno a esto fue demasiado amplificada porque es algo que apenas toma unos segundos del espectáculo. El Carnaval es eso, es políticamente incorrecto. Se ha hecho humor con todo, y no tiene que haber una actitud tan exagerada de corrección política. Corremos riesgo de que atrás de eso aparezcan factores que nos pongan al borde de la censura de las expresiones populares. Hubo demasiado ruido en esa burbuja negativa repleta de odio que son las redes y no daba para tanto.

Diego Castro (periodista)

Se puede hacer humor con todo, en donde quieras. Pero hay que ser consciente que el humor a veces puede lastimar. Históricamente el Carnaval se burló de todo. ¿Está Bien? Seguramente no, porque hay fronteras que éticamente no se deben traspasar, pero la libertad está para hacer lo que se quiera. Claro, después están los pedidos de disculpa y la autocensura, como el caso de Cayó la Cabra. Igualmente me parece que hay que tener cuidado no solo con lo que se dice para no ofender a nadie, sino también con lo que nos ofende, sino nos vamos a quedar no solo sin carnaval, sino que nos vamos a quedar sin humor.

Guzmán Ramos (periodista)

El humor, por naturaleza, desordena, desestabiliza, desafía los convencionalismos e instituidos, pone de manifiesto lo impensado y lo “prohibido”, lo que no debe ser. Más allá de este caso puntual, intrínsecamente, el humor hiere, porque siempre hay un objeto risible. Es imposible construir una moral del humor. Mucho menos práctico, imponerla. El artista, cuando sube a escena, pone en práctica su derecho de decir lo que quiere, incluso, aunque cruce una frontera de dudoso gusto. Es decir: ejerce su derecho libremente. Su responsabilidad, en todo caso, es interpretar la sensibilidad y saber hasta dónde tira e la piola.