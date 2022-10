Pitty, la numeróloga, analizó los números de Lacalle Pou y Carolina Cosse: el resultado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Qué son los números para la numerología?



-Una orientación, una herramienta más para mejorar tu calidad de vida. La fecha de nacimiento y la cantidad de letras de tu nombre completo son números que te acompañan para siempre. No tenés un nombre completo porque sí. Vibramos a través de los números: el de tu llegada, el de tu partida, el de la puerta de tu casa, el de tu celular. El universo te manda con un montón de características que desarrollás en el camino de la vida.



-¿Cuándo te empezó a llamar la atención el significado detrás de los números?



-Cuando tenía 14 años. Un día vía que estaban tirando las cartas y me volví loca. Falsifiqué la autorización de mis padres y me metí en un curso. Ellos venían de familia árabe, muy conservadora, en la que lo más importante era aprender a cocinar y casarse. Así que me rompían las cartas, los libros y todo. Hoy soy mis fans y están felices de todo lo que logré, pero tuve que pelar por mi espacio. Demostré que yo no estaba vendiendo nada para sanar ni tener poderes, sino que solo mostraba que tenemos números que tienen cualidades que se pueden usar en nuestro propio beneficio.



-¿Recordás tu primera predicción importante a través de los números?



-Fue a los 14 también. Yo empezaba a estudiar esto e iba mucho a la casa de unas amigas que eran hermanas. Yo fui con el cuadernito para estudiar la lectura de números y dije que entre las dos había una que estaba embarazada. Se empezaron a pelear entre ellas, y al final yo tenía razón.



-Anticipaste el embarazo de muchas famosas, como el de la primera dama argentina Fabiola Yañez.



-Sí, también el de Verónica Ojeda, Mica Viciconte, Isabel Macedo. Deben ser como 100. Mica Viciconte hasta último momento dijo que no, pero estaba embarazada.



-¿Alguna famosa se enteró de su embarazo a través de vos?



-Sí, Marina Calabró. Fui a un programa y le dije que estaba embarazada. Ella dijo que no, y cuando se enteró me llamó para avisarme.



-Te has convertido con los años en una figura de los medios, ¿cómo manejás la popularidad?



-La disfruto con alegría, hace poco hice la publicidad de Quilmes para el Mundial. Es el resultado de muchas horas de trabajo. Tengo libros, emprendimientos. Hay un camino recorrido muy importante de mucho sacrificio. Lo gratificante de todo eso es la devolución de la gente y que te tomen como una persona seria. Lo mío es una pasión y un don que hay que saber manejar.



-Te deben pedir todo el tiempo que analices los números de la gente.



-Sí, por eso no salgo mucho. Me pasa lo mismo que a un médico. Enseguida me piden el teléfono o que le haga los números en cualquier lado. He llegado a hacer los números en un ascensor o adentro de un baño. Hice tantos números a tanta gente que pierdo la noción. En Argentina no quedó nadie sin que yo le haga los números.



-¿Cuánto hay de magia en tu actividad?



-Está claro que yo tengo una sensibilidad. Tenemos cinco sentido, y a veces desarrollamos otro más. En el rodaje de la publicidad que te mencioné a mí se me pasaban cosas por la cabeza y el director me las decía. Yo me di cuenta de que él también tenía algo. Entre personas sensibles nos reconocemos. La diferencia es que a él se le dio por estudiar cine, y a mí los números. Yo tengo claro que mi misión es trabajar con la energía.



-¿Por qué sentís que despierta tanto interés en la gente?



-Las brujas son lo más viejo que hay en el mundo y lo consume gente de todas las clases sociales. Yo atiendo tanto a Doña Rosa como a mega millonarios. Todo el mundo cree en estas cosas.



¿Qué dicen los números sobre los políticos uruguayos?

LUIS LACALLE POU 11/08/1973 “Tiene un número 3 divino, de servicio. Es el servicio a los demás. También tiene muy buena energía, que vibra de una forma con evolución. Además tiene un número 11 de aprendizaje. Este año quizás no esté bien. Precisa más tiempo para gestar una nueva etapa. Ahora yo iría con cuidado, de no ir apurado y tomar decisiones que no sirvan. Va a estar muy bien en el 2023, con cambios positivos”.



CAROLINA COSSE 25/12/1961 “Le aparece el 9, que es de personas que no reencarnan. Esta es su última vida. También tiene un número 7. Tal vez este año la suerte no la acompañe y necesite desarmar grupos y replantearse estrategias. La evolución espiritual es grande pero no puede concretar lo que quiere”.



JOSÉ MUJICA 20/05/1935 “Le aparece el número 7. Es una persona en la que todo el mundo cree. Tiene un año 13-4, así que en este tiempo debería cuidarse mucho la salud. Los números también dicen que le puede pasar algo que lo desestabilice bastante y precise volver a estar en su eje pronto”.



BEATRIZ ARGIMÓN 14/08/1961 “Tiene un número 3, el mismo que el del presidente. El año que viene va a tener que tomar decisiones muy importantes en relación a desviar su camino para ser protagonista de su propia vida. Ella quiere vivir su propia historia y lo que haga en 2023 va a ser determinante para eso”.