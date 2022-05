Nazarena Vélez: "Desde que empecé a trabajar a todos les interesó mi vida privada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo fue volver a subirte al escenario en la comedia Me enamoré de vos después de dedicarte exclusivamente a la producción por varios años?



-Es muy lindo, y todavía más salir a hacer gira. Encima lo estoy haciendo con Santiago, y con la dirección de Diego Pérez que es mi amigo. Además, la aceptación de la obra es muy buena y eso me enorgullece muchísimo.



-Has venido muchas veces a Montevideo a presentar espectáculos y asistir a eventos, ¿cómo definís tu vínculo con el público uruguayo?



-Amo Uruguay, es un país que me hace sentir muy cómoda. Siento que somos hermanos. En mis redes tengo muchos seguidores de Uruguay. Me apasiona ir, más allá de lo lindo que es el país. Es un lugar en el que tengo muchos amigos, como Nati Camilo.



-La comedia se llama Me enamoré de vos y la protagonizás junto a tu pareja, Santiago Caamaño, ¿qué dirías que fue lo que te enamoró de él?



-Todo. Es una persona increíble, un ser maravilloso. Lo empecé a conocer cuando laburamos juntos. Lo admiro como actor y como persona. Es un sol, además de ser bombón.

Nazarena Vélez presenta la divertida comedia "Me enamoré de vos" junto a su pareja, el actor Santiago Caamaño

-Esta vuelta al teatro implica también una vuelta a la exposición pública, ¿habías bajado el perfil a propósito o se había dado naturalmente?



-Se dio naturalmente. Tengo 47 años y trabajo desde los 14, y durante toda mi vida tuve mucha exposición. Hace 13 años descubrí la producción y es algo que me apasiona. Yo siempre laburé en teatro por necesidad. No soy como mi pareja, que estudió 15 años y es un apasionado del teatro. Yo laburo porque lo necesito. Lo hago con mucho respeto y me divierto en escena pero prefiero la actividad abajo del escenario.

-¿Pero hubo un punto de inflexión en el que resolviste mostrar menos tu vida?



-Es que desde que empecé a trabajar a todo el mundo le interesó mi vida privada. Fui creciendo en el medio y nunca fui de ocultar cosas. Después de tantos años de exposición, una va eligiendo cosas que le divierten más de acuerdo a la edad que tiene. Ya no tengo las mismas ganas de estar en 400 programas de espectáculos como cuando tenía 25 años. Además, siempre trabajé con mucho vértigo. Bajé un cambio y ahora priorizo mucho lo que tengo ganas de hacer. Lo que no tengo ganas de hacer no lo hago y eso es lo que se ve que fue mermando.



-¿Desde ese lugar qué tan difícil es estar en LAM (América), un programa de espectáculos donde la polémica siempre es protagonista?



-Pero yo no me prendí desde ese lugar. Nunca me vinculé con el programa desde un lugar que pudiera lastimar o molestar a otro. Yo estoy acostumbrada a que todo el mundo opine de mi vida o de la vida de mi familia, entonces me cuesta hablar de la vida de los demás. Pienso “¿lo que estoy diciendo le joderá a alguien?”. No quiero joder a alguien con un comentario como en algún momento me pudieron haber jodido a mí, por más que Ángel (De Brito) me pinche y las chicas me piden que sea más picante. Igualmente yo estoy muy orgullosa de participar en LAM, con todos los prejuicios que tenía. Es un programa importante que marca agenda.



-¿Te piden que seas más picante?



-Sí, hasta me lo dicen al aire. Me preguntan “qué pasó con la mujer que puteaba a Moria Casán hace diez años”. Yo digo “ya está”. Uno va creciendo y dosificando sus energías. Todas las discusiones que tuve fueron sinceras, y eso me afectaba a mí, a mis viejos, a mis hijos. Verme sacada no es algo que me guste, y si lo puedo evitar, lo evito.

—Al aire se ven muchas resistencias por la incorporación de la panelista Estefi Berardi, ¿de qué lado estás vos?

—Todo eso es show. Yo las adoro y todas laburan mucho. Cada una marca su posición y queda enfrentada a la otra, pero hay mucho respeto en LAM.



-¿Alguna vez alguno de tus hijos te hizo un reclamo por tu exposición pública?



-No, pero me daba cuenta de que había cosas que les dolían. Capaz que no les afectaba lo que yo decía, pero sí lo que me contestaban. Igualmente mis hijos son muy inteligentes y siempre entendieron que yo trabajo en este medio y alguna de las consecuencias tenían que ver con las respuestas que me podían dar o las cosas que se podían decir o incluso inventar sobre mí. Yo nunca hice nada en televisión por lo que mis hijos me digan “te fuiste al pasto”.

-¿Cómo has visto el proceso de la relación entre tu hija Bárbara y su ahora esposo Lucas Rodríguez, hijo de quien fue tu marido?



-Desde el primer momento me lo vi venir. Cuando Fabián (Rodríguez) me presentó a sus dos hijos, lo vi a Lucas y vi cómo miró a Barbie. Fabián después me dijo que Lucas había comentado que Barbie era un bombón. Nunca convivimos ni nada, no éramos una familia ensamblada, pero siempre tuvimos mucho amor. Cuando Barbie me contó que había empezado a salir con Lucas no me sorprendió. Después me hizo muy partícipe de los preparativos del casamiento. Es hermoso el vínculo que tengo con ella, es una relación de mucha amistad y compañerismo. Mis hijos me hacen partícipe de todo lo que les pasa.



-¿Cómo viste todo lo que sucedió en torno a Jorge Rial este año?, ¿por qué salieron a criticarlo tantas figuras que trabajaron con él e invitadas frecuentes de sus programas?



-Yo siempre lo critiqué, nunca le tuve miedo. No es que haya perdido poder. Siento que hay cosas que hoy no se permiten. Antes se permitía que la prensa dijera cualquier cosa y la gente se callaba la boca. Antes naturalizábamos que alguien se metiera con la sexualidad de otra persona o hiciera comentarios sobre gente que ya no está. Hoy la gente perdió miedo para contestarles.

-¿Cómo es hoy tu relación con él?



-Tengo un amor odio con él. Él me ayudó mucho en ciertos momentos, pero en otros fue un sorete. Yo reconozco su trayectoria, pero hay cosas que no me gustan. Hoy no estoy peleada con él ni con nadie, solo me alejo de la gente que no me hace bien.



-¿Con Carmen Barbieri dirías que tampoco estás peleada?



-No es mi amiga y nunca lo va a ser, pero no estoy peleada. Vivimos una situación especial por nuestros hijos.