Magdalena Correa: Periodista a tiempo completo

-Luego de varios años en Radio Sarandí, el 2021 vino con cambios y desafíos radiales con el estreno de 12 PM en la nueva Azul FM, ¿Qué te sedujo de la propuesta?



-Todo... Tenía muchas ganas de hacer un programa descontracturado, divertido, donde pudiéramos conjugar, noticias, actualidad, los temas de interés, redes sociales, música, historia y deporte. Siempre quise ser periodista deportiva pero la vida me llevó para el lado más informativo. Todo eso además con Pablo (Londinsky) a quien no conocía para nada, pero cuando me dijeron con quién era supe, no sé por qué, que íbamos a hacer buena dupla al aire. Nos dieron la posibilidad de ir armando el programa a nuestro criterio y creo que esa libertad estuvo increíble. Además 12 PM se conforma con Analía Díaz, nuestra productora, con la que hacemos un equipazo y los compañeros de Azul, Nico Jona, Jorge, Luigi que están al 1000% para todo. También quiero destacar la confianza y la mejor onda de las autoridades de la radio, Iñaki (Abadie), Piñe (Jorge Piñeyrúa) y Orlando Petinatti.



-¿Cómo te han sentido en las primeras semanas al aire?



-Súper contentos, felices, creo que nos agarró a todos en un momento parecido, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Día por medio nos mandamos mensajes al grupo diciendo lo contentos que estamos o del estilo “che, qué buen programa el de hoy”. Tiene segmentos interesantes, con repaso de hechos que seguramente muchos no recuerdan, pero si se los traes y repasas la gente se cuelga, el horóscopo de los jueves que vino para quedarse, las entrevistas con personalidades que ha funcionado muy bien o ver lo que se está hablando en redes para poder profundizar o llamar al mismo implicado en las tendencias.



-¿Cuál es la impronta que buscan para 12M?



-La idea es conjugar la actualidad con algo de entretenimiento. A esa hora hay otros programas con sus características y queremos tener nuestra propia impronta. Que los oyentes puedan saber lo que está pasando pero con un lenguaje más cercano, con alguna entrevista si lo amerita e intentando poder transmitir un poco de alegría y buena onda en medio de esta situación de tristeza, ansiedad, nerviosismo.



-¿Qué desafío implica estar “en el medio” entre la mañana de Ignacio Álvarez y la tarde Petinatti?



-Un desafío grande. Nacho hace años que tiene una audiencia fiel, con otro equipo monumental. Petinatti con sus 30 años de Malos Pensamientos, creo que no hay nada que agregar. Nosotros, más jóvenes y con una propuesta nueva, tenemos muchas ganas de seguir por este camino para afianzarnos y seguir generando vínculos con los oyentes.

-Son dupla con Pablo Londinsky; ¿habían trabajado juntos? ¿En qué crees que son complementarios?



-No nos conocíamos para nada con Pablo. Claro que sabía quién era y su laburo en el periodismo deportivo. Desde la primera reunión que tuvimos por Zoom pegamos la mejor onda. Con los días nos fuimos dando cuenta que éramos el agua y el aceite en todo... y eso fue una de las cosas que nos hizo generar lo que es 12 PM hoy. Tener ese contraste en la personalidad de cada uno que al aire genera un juego que está brutal. Obvio que él es el serio y yo lo opuesto.

-Durante el 8M, algunas de las activistas corearon cánticos para que se fueran y les taparon la cámara. ¿Con qué sensaciones te quedaste luego del episodio?



-Ese día no quise poner nada en redes, como tampoco los días siguientes. No quería que lo que pasó con el equipo de Subrayado, como con los colegas de otros medios opacara un día de lucha y reivindicaciones. Mi bronca pasó por ahí: no tener la oportunidad de amplificar un mensaje que era más que importante después de un año de pandemia, de mayor encierro, de oportunidades que se fueron perdiendo, de mujeres que tuvieron que convivir con agresores por meses, donde la violencia estuvo presente 24/7. Cuando el día anterior hubo un femicidio y en otro hecho una mujer recibió decenas de puñaladas por su expareja. No quería que lo que pasó opacara nada de todo lo otro y por eso opté por no publicar nada en redes, sólo dije esto mismo al otro día en Arriba gente cuando me consultaron mis compañeros, lo mismo en 12 PM. En cada uno de los lugares donde trabajo intentamos siempre tener la perspectiva de género para narrar las noticias, consultamos a especialistas cuando hay información de este tipo.

-Tras lo ocurrido, ¿alguna de las organizaciones se comunicó contigo para aclarar lo sucedido?



-Sí claro, De hecho integrantes de la Intersocial como Andrea Tuana, compañeras de la Red de Mujeres Periodistas se solidarizaron. Pero más allá de eso, que lo valoro inmensamente, lo que me pasó a mí esta vez le sucedió a otros colegas ahora y en otras oportunidades. Creo que el debate está dónde estamos fallando para que pase esto. ¿Por qué no quieren que estemos ahí?



-¿Te considerás feminista?



-Sí, y por eso te decía lo de la construcción de la noticia con perspectiva de género. En AG laburamos mucho la temática todo el año, no en marzo por el Día de la Mujer. En el programa somos prácticamente todas mujeres y con Magi (Hernández) a la cabeza, es una periodista y productora que nos ha hecho trabajar mucho más en ese tema. Eso fue parte de lo que quise explicar el día de la marcha.

-El comentario posterior de Blanca Rodríguez fue cuestionado en redes sociales. ¿Te pareció injusto el ataque a la conductora de Subrayado?



-Creo que si hay alguien que ha demostrado ser si no la mejor, una de ella es Blanca Rodríguez. Es la cara de las noticias, del informativo más visto de la televisión uruguaya desde hace años. Blanca quiso salir rápido de una situación que desde donde estaba ella no sabía cómo era ni cómo podía terminar. Quiso preservar al equipo de Subrayado que estaba trabajando en el lugar. Ella hizo luego su descargo en redes después de todo lo que pasó y creo que quedó más que clara su posición.



-Estuviste en Telenoche y desde hace años en Subrayado, ¿se hace más difícil a las mujeres hacer carrera en los medios?



-Creo que desconocer que a las mujeres se nos hace más difícil todo en la vida es desconocer la realidad. Basta con mirar los cargos de empresas, de cualquier tipo, analizar los informes de ONU Mujeres (las mujeres ganan hasta un 31% menos por el mismo trabajo) los de InMujeres. No son los medios, no es la carrera de medicina, es la realidad en la que vivimos que afortunadamente de a poco está cambiando. Muchas veces leo o escucho a quienes dicen “a mí no me costó más por ser mujer” y yo lo celebro de verdad, pero también hay que parar un minuto y mirar para el costado: ver a tu amiga, tu hermana, a la mujer que tenés al lado para ver si ella está teniendo las mismas oportunidades, o si esa mujer no tiene que demostrar lo buena que es para poder estar en el mismo lugar que cualquier hombre sin todo ese esfuerzo. Creo que vamos por el camino correcto, que va a llevar mucho tiempo, pero por suerte cada vez podemos hablar más y exponer situaciones, estadísticas y ejemplos para seguir rompiendo esos esquemas y también muchos hombres están logrando entender esto.