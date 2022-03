Leo Rodríguez: relatos del campeonato uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo empezó tu vínculo con el periodismo deportivo?



-Desde chiquilín tenía el interés. Y en el Interior se da más fácil de poder vincularse y tener algún conocido en los medios. Gracias a eso, un día tuve la posibilidad de agarrar un handy y luego un micrófono. Estoy hablando del año 1997. Yo tenía 15 años cuando me tocó por primera vez hacer de cronista y luego las cosas se fueron decantando. La primera oportunidad de relatar en radio la tuve en el año 2000. Al relator de juveniles, que en aquel momento era Javier Toledo Bernada, le surgió una oportunidad laboral y yo tomé su lugar. Luego tuve otras oportunidades en radios y canales locales para los relatos de competiciones locales o interdepartamentales.



-También sos el relator de las transmisiones de OFI en Minas...



-Sí, cuando se vinculó Tenfield con el fútbol del Interior, me contactaron para hacer los partidos que se hicieran en Minas. También fui comentarista de los partidos del mundial 2018 para La Red, cuando volvió Gerardo Zucotti. Si bien no es mi fuerte comentar, accedí. Hicimos los partidos de Uruguay y fue una experiencia preciosa, que generó muchísima repercusión.



-Desde el fin de semana fuiste convocado por la plataforma Star plus, ¿cómo llegó esa posibilidad?



-Fue un contacto que hubo. Ellos habían visto mi trabajo para Tenfield y vista la importancia de la actividad, accedí y me puse a disposición. Fue una convocatoria muy grata, aunque tengo que ajustar algunos compromisos que tengo con Radio del Este (Lavalleja) pero estoy cumpliendo un sueño. Desde niño mis padres me rezongaban porque vivía encerrado relatando partidos. Estoy feliz de que nos abrieron las puertas para desarrollar lo que uno hace. Es una chance increíble. Hay mucha gente que relata fútbol en el país y lo hace de muy buena manera. Por todo eso, uno hace una valoración extra de este llamado. Gracias el apoyo de mi familia, mis compañeros, uno va con mucha alegría y disfrutando una responsabilidad muy especial.



-¿Cómo definirías el estilo de relato?



-Creo que es un relato sobrio. Se limita a la narración de lo que pasa en cancha. Es un relato inclusivo también porque no abarco todo, sino que me gusta incluir a mis compañeros. Si bien yo puedo tener una visión de lo que pasa en cancha, si hay un compañero en campo de juego, ese compañero será el que lo cuente. Creo que eso enriquece a la transmisión. En este caso, se logró un grupo excepcional con Sebastián Giovanelli en los comentarios, el análisis futbolístico de Tito Goncalves y de Eduardo Acevedo y Ana Inés Martínez en campo de juego. Soy muy crítico de mi trabajo. Me gusta mucho escucharme para corregir errores. No tengo definido un estilo relato; trato de acompasarlo con el contexto. Es difícil para el que hace radio y pasar a la TV porque en la TV lo importante es la imagen. Hay que narrar cosas que el televidente está viendo. Se trata de una voz complementaria, lo que limita mucho respecto al relator de radio. Hay que ir interpretando y acompañando la emoción del partido.



-¿Quiénes son tus referentes?



-De mi época de niño, se escuchaba mucho la transmisión de Radio Carve, de Carlitos Muñoz. En los años ’80 me regalaron el set de relator de Carlos Muñoz. Era un micrófono y un auricular de juguete: fue un regalo fantástico para mí. Más adelante y por verlo y escucharlo mucho, tuve un ida y vuelta muy lindo con Rodrigo Romano, que es una referencia para mí. Seguramente se trata del mejor relator de televisión del país.



-Relatar a Nacional y a Peñarol trea cola en redes sociales. ¿Te sentís más observado?



-Evidentemente el alcance de la responsabilidad está dado por la repercusión de la emisión, aunque me lo tomo con la misma seriedad que cuando hace 15 me tocó relatar Lavalleja - Varela. El televidente merece el mismo respeto. Por supuesto cuando hay una llegada masiva, eso multiplica los riesgos de que haya un comentario sacado de contexto o críticas en redes. Soy abierto a las críticas cuando son constructivas. Por lo demás, cada uno es libre de expresar lo que les parezca y entiendo que a mayor exposición, el nivel de aprobación o de desaprobación puede ser más grande. Todo el mundo el libre de criticar o decir “me gustaba más “El Bambino Pons” o cualquier otro comentario.



-¿Hincha de?



-Parece una frase hecha de los relatos aquello de que cuando se prende el micrófono, uno es hincha de uno mismo, pero es así. Soy hincha de que el trabajo salga bien y que el grito de gol sea el mismo para Peñarol o para Nacional.