Jimena Sabaris: La revelación del verano

Sabaris está estudiando comunicación y sigue al frente del espacio “Mascoteros” del magazine de Monte Carlo TV. “Amo los animales. Soy vegetariana desde hace cuatro años”, revela la morocha. También cuenta de su experiencia en Argentina, donde fue parte de Dulce amor (Telefé) y su pasado como vocalista de Tocama, una fugaz banda de cumbia cheta.

—Hiciste la cobertura de Punta del Este para Buen día Uruguay (Monte Carlo TV), ¿cómo fue la experiencia?

—Muy buena. La rutina comenzaba muy temprano con los móviles de todo tipo.

—¿Qué notas te gustaron más?

—El segundo día de trabajo me tocó hacerle una nota a Cristian Castro. Lo invité a cantar a las 9:00 AM y con eso rompí el hielo. El programa apunta a ser una mezcla de actualidad con entretenimiento. También he tenido que tratar con intendentes, directores de tránsito, turismo o deporte, una veta más política o social que es lo que más me interesa. En este momento estoy estudiando comunicación social y la experiencia de Punta del Este ha sido muy productiva por la mezcla entre color y actualidad desde un abordaje más serio.

—¿Querés dedicarte al periodismo televisivo?

—Me encanta. Mi trabajo desde siempre ha sido como actriz pero empecé a estudiar comunicación a raíz de que inicié una carrera en TV. Siempre he querido formarme para tener las mejores herramientas. La TV me fascina y creo que en Uruguay se deben aprovechar al máximo las oportunidades en ese medio. Quiero seguir creciendo profesional y artísticamente.

—Y la parte frívola de la cobertura de verano, ¿te sedujo?

—Me divierte. Fuimos, por ejemplo, a cubrir muy a lo Intrusos el "robo" a Candelaria Tinelli en una pizzería de Manantiales. Creo que la gente cuando mira un magazine como Buen día Uruguay busca eso: lo frívolo pero también lo serio.

—¿Hubo alguna personalidad que te haya dejado plantada? ¿O algún mal momento al aire?

—Nos pasó con un presidente de la gremial de taxi que le salió un viaje y cuando llegamos, se había ido. Pero fuera de eso, que fue hasta entendible, no tuvimos malas experiencias, por suerte.

—¿Qué tipo de programas de TV consumís?

—Me gusta mucho el formato informativo. En cuanto a comunicadoras, me gusta mucho Florencia Sagasti, que es de mi generación. También Karina Dalmás me encanta.

—¿Cómo comenzó tu carrera en la actuación?

—La primera vez fue a los 16. Fuimos con unas amigas a una agencia de modelos publicitarias. Nos anotamos como una diversión. Pero en el primer casting que hice, ya quedé. A partir de ahí comencé a estudiar: hice la escuela de comedia musical, también estudié teatro. Es mi profesión y claro que sigo haciéndolo.

—Estuviste dos años viviendo en Buenos Aires y formándote en teatro...

—Sí, allá trabajaba en animaciones infantiles mientras me solventaba los estudios. No me quedé porque extrañé mucho. Soy muy familiera y llegó un punto en que no aguanté más.

—Al tiempo también tuviste un papel en Dulce amor (Telefé), ¿cómo se dio esa posibilidad?

—Buenísima. Después de que se hizo Dance! aquí en Uruguay quedó el contacto con los productores. Cuando ellos comenzaron con Dulce amor en Buenos Aires, me llamaron. Tenía un papel chico y viajaba cada vez que me convocaban al rodaje. Ahora, en perspectiva, pienso que debí instalarme allá pero en su momento opté por dejarlo. Fue una experiencia increíble.

—¿Te gustaría formar parte de un proyecto de ficción en TV hoy?

—Sí, me encantaría. Lamentablemente, hoy no hay gente que apueste a la ficción televisiva. Una lástima. Hay talento y recursos pero se necesita quebrar con el miedo y animarse.

—En Buen día Uruguay estás al frente del espacio "Mascoteros", sobre bienestar animal. ¿Cómo surgió esa posibilidad?

—Amo a los animales. Soy vegetariana y la temática me fascina.

—¿Desde cuándo sos vegetariana?

—Hace cuatro años. Siempre supe que en algún me iba a hacer el clic. Mi papá es vegetariano y mi hermano, vegano. A lo mejor es algo genético. Un día decidí que comer carne va en contra de lo que siento. Los animales son todos iguales para mí y no debíamos comer ninguno. No ando con cartel profesándolo, ni busco convencer a nadie. Pero yo lo elegí y me cambió el cuerpo; me siento más saludable. Lo recomiendo.

—¿Estás en pareja?

—Sí, desde hace un año y medio. La familia me tiene adoptada. Él trabaja en el área de marketing. Jugó al fútbol un tiempo pero ahora está en las ocho horas.

—Además, fuiste cantante de cumbia cheta en el grupo Tocama. ¿Cómo valorás aquella oportunidad?

—Muy buena. Para mí subir a un escenario es fundamental en la vida, sea a actuar o cantar. El productor era Diego Sorondo, que nos tenía todo armado. Lamentablemente se terminó pero me queda la experiencia, que fue muy gratificante.

—¿Te gusta la cumbia cheta?

—Me gusta para bailar. Ahora hay como un recambio y todas se están pasando a reguetón. Pienso que hay muchos buenos artistas en el género, como Agustín Casanova, Fer Vázquez o los chicos de Olvidate! que son amigos.