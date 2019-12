Franco, Javo & Paula: El magazine juvenil que desembarca en Urbana 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El terremoto que sacude al dial uruguayo encuentra su hipocentro en Urbana FM. La emisora hizo temblar al medio local con la incorporación de Justicia Infinita, y de a poco se comenzó a saber el resto de su nueva grilla. La segunda carta revelada es el pase a sus filas de Creer o Reventar, el magazine juvenil que actualmente va por Universal.

El programa se llama Creer o Reventar, pero sus conductores no lo podían creer. Semanas atrás, les llegó la oferta del grupo Magnolio para sumarse a la programación de Urbana FM el próximo año, en el marco de una reestructura que implica la llegada de Justicia Infinita a esa emisora. Para ellos, un sueño hecho realidad.



Franco Sena, Javo Machado y Paula Silva conducen el magazine juvenil Creer o Reventar cada tarde por Universal 970 AM. El ciclo fue ganando espacio en la grilla de la radio y sumando seguidores a través de las redes. Sin embargo, todavía les quedaba un paso por dar: la mudanza a una FM.



No es un pase más. Creer o reventar irá nada menos que en el horario siguiente a Justicia Infinita, un programa que se convirtió en uno “de culto” y del que Franco Sena era fanático desde adolescente. “Estamos súper contentos. Lo venía soñando desde que iba a la facultad y volvía escuchando ese programa. Estamos orgullosos de lo que hemos hecho”, expresa el conductor.



Franco entiende que Urbana tiene el interés de apostar por caras nuevas y a él le entusiasma asumir esa responsabilidad. “Queremos representar a una generación que tiene mucho que decir, que piensa de forma distinta y se crió con las redes sociales”, expresa. Y valora especialmente esta oportunidad porque siente que su generación no está representada en los medios de comunicación tradicionales. “Los referentes más jóvenes tienen más 40 años”, lamenta.



A su vez, agrega que Urbana los eligió porque le dará importancia a contenidos audiovisuales surgidos de la radio, “y nosotros hace tiempo que elaboramos videos para redes sociales a partir de lo que pasa en el programa”.



Para esta nueva etapa, el ciclo cambiará de nombre y pasará a llamarse Cazadores de Peluches. “Los peluches representan la sensibilidad, que es lo que tenemos los jóvenes. Nosotros queremos ir a buscar la sensibilidad de nuestros oyentes”, explica Franco.



La fecha de estreno prevista para el ciclo es el 3 de febrero. Irá de 14 a 16 horas y mantendrá al equipo integrado por Sena, Machado y Silva.



El origen. La dupla de Franco Sena y Javo Machado no es un binomio improvisado para la radio. Los jóvenes del departamento de Rocha se conocen desde su época liceal, cuando Franco era un representante estudiantil y Javo una promesa del fútbol. Se vieron por primera vez en un acto de fin de cursos, cuando Javo preparó un stand up que a Franco le divirtió tanto que no esperó en plantearle la idea de tener un proyecto juntos.



Para el verano siguiente ya estaban presentando un show en conjunto en un boliche, y luego replicaron la experiencia al mudarse a Montevideo. Ya en la capital, Franco comenzó a estudiar la Licenciatura en Comunicación donde se enteró de la convocatoria de Radio Universal para alguien que supiera hacer humor.



La propuesta era sumarse al programa de Julio Fablet en el rol de "reidor" y esporádicamente lector de alguna noticia. Franco intuyó que era tierra fértil para hacer fluir su talento e invitó a su amigo a sumarse.



Luego que Fablet se alejó de la radio, ellos pasaron al programa de Omar Gutiérrez, donde tuvieron mayor protagonismo. El nuevo espacio duró poco, porque al tiempo el histórico conductor también se fue de Universal. Sin embargo, el destino tenía reservada una mejor sorpresa para la dupla.



La empresaria Gabriela Imperio tomó las riendas de la programación de la radio, y convocó a ese dúo rochense que había escuchado junto a Omar para ofrecerles el espacio disponible de la tarde.



“Para nosotros fue increíble tener nuestro programa en una radio histórica”, recuerda Javo. Por eso fue Creer o Reventar.