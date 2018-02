Cinco cosas que no sabías de Alec Baldwin

1 - SACÓ LIBRO CON SUS MEMORIAS.

Su autobiografía "Nevertheless" se editó en 2017.

Escribió un libro titulado Nevertheless donde intentó abarcar los claroscuros de su vida: incluyó lo bueno y lo malo, lo dulce y lo agrio. Alec Baldwin se refirió a las maravillas que tiene la industria del cine pero también arruinó a un par de personas con las que trabajó. El actor neoyorkino contó que lo más difícil fue hablar de su carrera y confesó que le resultó doloroso ir 35 años para atrás y comprobar "que fui mi peor enemigo. Nunca supe cómo encausar mi carrera". En el libro intentó narrar cómo salió de un hogar humilde, sin dinero, y que estaba obsesionado por ganarlo. "Tendría que haber ido a Wall Street en vez de tener una carrera creativa". Según Baldwin, el arte y las ganas de hacer plata no van de la mano.

2 - TRUMP LE ENVIÓ UN MENSAJE.

Baldwin lo imita en TV y pidió que levantaran la sátira del aire.

Conocía a Donald Trump porque ambos son de Nueva York y coincidieron en un par de fiestas. "Nunca fue un invitado de honor. Él vivía en una burbuja, rodeado por un grupo reducido de amigos que nadie sabía quiénes eran. Me lo encontré un par de veces, se tomó una foto conmigo y fue todo", contó Baldwin, quien comenzó a imitarlo en Saturday Night Live a pedido del productor del ciclo, Lorne Michaels. Estudió su voz, su modo de hablar, y le agregó la peluca para lucir más parecido. "Vi muchos videos pero soy un imitador por naturaleza, me fascina hacerlo. He visto a De Niro, Al Pacino y Tony Bennett mil veces y los imito porque es mi forma de adorarles". No es el caso de Trump, que no le simpatiza: "No lo odio pero me entristece que sea presidente porque no creo que sea el mejor. Con Trump siempre hay algo peor que está por venir". Antes de ser electo, el magnate dedicó unas palabras al actor: "Es hora de retirar ese show aburrido y sin gracia. El retrato de Alec Baldwin apesta".

3 - FUE ADICTO A LAS DROGAS.

Confesó su problema años después de haberlo superado.

Alec Baldwin reveló con detalles toda su etapa como adicto a las drogas en el libro autobiográfico Nevertheless, pero también lo hizo en una entrevista que brindó a un programa de la ABC con el fin de alertar a los más jóvenes acerca del consumo y los excesos. Reveló que cuando tenía 25 años atravesó el momento más crítico de su vida con los estupefacientes. Se calificó como un "abusador de drogas y alcohol" y sacó a la luz una sobredosis que vivió en ese entonces, hecho que mantuvo oculto durante décadas. "Fue una época difícil. Había mucho dolor, verdaderamente. Muchísimo dolor", explicó. La estrella de Hollywood dio pocos detalles sobre aquellos tiempos pero brindó un mensaje alentador: "Dejé las adicciones justo cuando estaba por cumplir 27 años. Hoy creo que eventualmente habría conseguido estar sobrio, pero me alegra haberlo hecho en ese momento, porque no mucha gente lo logra cuando es joven".

4 - HIZO TORRENTE POR SUS SUEGROS.

Actuó en la quinta película de la saga española.

Para la quinta entrega de Torrente, Santiago Segura "necesitaba a un hombre misterioso que contrastara con nosotros, y Alec, a pesar de ser un galán de Hollywood, tiene un gran sentido del humor, y eso era muy importante". El director español pensó que la mejor forma de conseguir que aceptara era que lo convencieran sus suegros. "Uno de los productores conoce a alguien que conoce a los padres de mi mujer. Entonces mis suegros me llamaron y me dijeron: ¿Tu querrías venir a España para hacer una película? y les pregunté, ¿cuál?" Nunca había visto ningún filme de la saga, pero aceptó y luego confesó que si bien había hecho cine, televisión y radio, Torrente era la única pieza que faltaba en su carrera.

5 - DIVORCIO CON MUCHO ESCÁNDALO.

Vivió un gran litigio con la actriz Kim Basinger.

Kim Basinger y Alec Baldwin se casaron en 1993, tuvieron a su primogénita Ireland en 1995, y se divorciaron en 2002 de forma escandalosa. Baldwin tildó a su exmujer de psicópata y dijo que había puesto a Ireland en su contra. Pero por ese entonces se filtró una conversación telefónica donde el actor catalogaba a la niña Ireland, que en esa época tenía 7 años, de "cerda odiosa y descerebrada". Dos décadas después, Basinger dijo que el divorcio había sido "público y desagradable", pero ella y su hija lo habían superado. "Estamos bien. La vida sigue". Baldwin, que rehizo su vida con Hilaria Thomas y tuvo tres hijos más, elogió a Basinger poco tiempo atrás: "Es, sin duda, una de las mujeres más bellas".