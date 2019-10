Carolina Manica y Martín Piroyansky, socios para la risa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ella es de Brasil, y él de Argentina, y ambos tienen una imponente carrera en cine y televisión. También tienen en común ser parte del elenco de una película uruguaya. Martín Piroyansky y Carolina Manica son dos de los protagonistas de Porno para principiantes, una delirante comedia dirigida por Carlos Ameglio que también cuenta con los uruguayos Nicolás Furtado y Roberto Suárez en el elenco y se estrenó esta semana en nuestro país. Sobre sus conocidas carreras, cómo llegan a participar de este proyecto y lo divertido de filmar una comedia hablaron los protagonistas con Sábado Show.

—¿Cómo se suman a Porno para principiantes?



—(Manica): Me llamaron para un casting en Brasil y yo no hablaba nada de español, sólo podía leer el guion. Ya cuando aprobé el casting con Carlos Ameglio (el director), empecé a estudiar español por algunos meses.



—(Piroyansky): A mí hace como cinco años me convocó Carlos Ameglio (director de Porno para principiantes) en un bar. Me llamó, yo justo venía para la costa y nos pusimos a hablar. Así empezó el vínculo, después trabajamos juntos en la miniserie Psiconautas, y esta película estaba dando vueltas hasta que llegó a un punto que nos gustó a todos y se filmó.



—(Manica): También me pasó que durante el casting con Ameglio, cuando se terminó, pasó algo raro. Estaba haciendo las escenas, improvisando algo y en un momento al parecer me golpée con algo y empezó a chorrear sangre por todos lados. Ni Ameglio ni yo lo vimos hasta que terminó, y la mesa estaba llena de sangre. Es mi sangre en la película le decía a Carlos. Y con esa entrega cómo no lograr el papel (risas). El guion estaba todo lleno de sangre. Y al final firmamos con sangre.



Martín Piroyansky y Carolina Manica en "Porno para principiantes". Foto: Difusión

—Me imagino que no te pasó lo mismo Martín.



—No, no tuve que sangrar para tener el papel, por suerte.

—En Porno para principiantes, Boris (Daniel Araoz) convoca a Ashley (Carolina Manica) gracias a Aníbal (Nicolás Furtado), y a través suyo te contactan a Víctor (Martín Piroyansky) para que dirija la película.



—(Manica): Sí, Boris tiene como una fascinación con Ashley, está encantado con ella. Y por eso, todo se torna complicado.

—Martín nuevamente estás con un personaje inocentón al que le pasa de todo, como había sucedido en la comedia Permitidos (Ariel Winograd, 2016).



—(Piroyansky): Esta vez el personaje es más inteligente. Para diferenciarlo al personaje típico de comedia, Víctor tiene más aires de intelectual. Igualmente es torpe, sin dudas como lo interpreto yo es torpe igual, pero es más cinéfilo, cineasta y es más oscuro y atormentado. Así es como veo a este personaje.

Carolinia Manica, Martín Piroyansky y Nicolás Furtado en Porno para principiantes. Foto: Difusión

—¿Y ese personaje atormentado es el que tiene que dirigir una película porno?



—(Piroyansky): Sí, es muy atormentado y medio que le arman una trampa, porque no le dicen que es una porno. Él está por dejar su sueño de ser director de cine porque se está por casar, necesita plata y de repente se ve metido en una película porno y conoce a Ashley y se termina enamorando de ella. No por ser actriz porno, sino porque le habla de Win Wenders, un cine más intelectual, le propone hacer algo mejor, que es lo que a él le interesa. Entonces eso a él lo descoloca y se enamora rápidamente de ella.

—Así que Ashley queda entre dos pretendientes.



—(Manica): Sí, creo que hay eso también.



—(Piroyansky): Pero Boris es más machista.



—(Manica): Sí, pero con Víctor es una cosa de verdad, y no puedo contar más de la película. Pero es algo más puro, de verdad, y el personaje de Boris tiene una fijación con la figura de la estrella. Lo que pasa con Víctor es totalmente distinto. En realidad es una película de amor esta película.



—(Piroyansky): Totalmente.

—Y Víctor también se queda entre dos amores, entre su pareja y esta actriz que llega para cambiarle la vida.



—(Piroyansky): Sí, yo estoy por casarme y estoy dispuesto a dejar todo por Ashley. De hecho el problema de la peli es que como Víctor se enamora de Ashley, no quiere que nadie esté con ella, lo que es un problema para una película porno. Entonces está dirigiendo una porno donde la protagonista no coge nunca, es un problemón.



—(Manica): Creo que Ashley potencia a Víctor, ella quiere ayudarlo a que se convierta en un cineasta de verdad. Hay una cosa de sueños, deseos, una obstinación de vida. Todo en medio de una historia de amor.

—¿Cómo fue el rodaje?



—(Manica): Nos reímos tanto, creo que nos reímos más que trabajamos. Hicimos competiciones de portugués. Yo decía una palabra y Nicolás (Furtado) y Martín tenían que repetirla.

Carolina Manica en Porno para principiantes. Foto: Difusión

—¿Y quién ganó?



—(Manica): Martín siempre lo lograba, pero a Nico no le gustaba perder. Así fue todo, como un gran chiste. Te puedo decir que para mí fue una experiencia muy linda y muy rica porque es muy distinto trabajar con actores que no son brasileños. Tienen otra realidad y otra forma de comprender la actuación, otra forma de llegar al set. Me quedé muy encantada con el proceso de Nico y Martín que son muy naturales. Son muy rebajados para bien, muy compañeros y me ayudaron mucho con lo que necesitaba si no entendía algo. Ellos hicieron que pasara muy bien.

—Una de las claves que tiene la comedia es hacer parecer natural algo que hay que repetir muchas veces para filmar.



—(Piroyansky): Actuar es difícil. Que parezca natural, que parezca que se te está ocurriendo en este momento lo que estás diciendo es como el desafío más grande.



—(Manica): Sí, pero hay algo en la repetición, como que empieza a quedar con algo de cansancio. El cansancio es bueno para la actuación, porque te libera.

—¿Ya tienen planes a futuro después de presentar Porno para principiantes?



—(Piroyansky): Estoy escribiendo una película y una serie que voy a dirigir.



—(Manica): Martín es muy autoral, un artista autosustentable (risas). Martín es muy buena gente y muy buena onda.

—Carolina, como brasileña, ¿cómo fue filmar en Uruguay?



—Filmé la película y me terminé quedando dos meses, porque me quedé con mi familia. Me encanta Montevideo, es todo lindo acá.

—Es distinto a lo que es Brasil hoy en día.



—(Manica): Sí. Estamos muy complicados con la situación política, pero tenemos una escena cultural muy fuerte. Vivo en San Pablo y tenemos gente que apuesta a la cultura, entonces hay un punto de esperanza para nosotros. También hay que ver lo que pasa con las políticas culturales, si son tan terribles como se están armando, pero yo pienso positivo y creo que no se puede destruir algo que está tan bien consolidado y respetado en el mundo. Creo que vamos a continuar trabajando porque hay una industria y gente capacitada, y tienen que entender que la cultura es fundamental para un país.

—Carolina, tienes una carrera imponente con telenovelas de Globo, series de HBO y ahora una película uruguaya.



— (Manica): Sí, es muy loco todo eso. Soy una chica que tiene algo con el cine, tengo una actuación muy de cine y hay proyectos que me llevan a una identidad de cine. Al inicio de mi carrera hice una serie para HBO, y después llegó PSI, que era un papel muy difícil y fue un desafío gigante, otra producción de HBO.

—PSI fue una serie complicada que por lo visto te abrió puertas para más producciones.



—Sí, creo que avancé en mi carrera, porque después llegaron muy buenos proyectos. También hice una serie en inglés, una de esas series todas confidenciales de las que no puedo hablar y estoy con suerte con los idiomas. Serie en inglés, película en español, es difícil pero me encanta. Y a futuro tengo un proyecto de cine que estoy empezando, es una idea más personal donde voy a ser actriz y productora.

—Estuve viendo que también en el teatro tenés proyectos.



—Sí, soy muy de trabajar, trabajé toda mi vida. Puedo decir que soy un poco obsesiva con el trabajo. Ya he sido productora en teatro. Generalmente son obras que quiero actuar o quiero traer para Brasil, porque si no las traigo nadie las hace, entonces las produzco yo para que se pueda ver en mi país.