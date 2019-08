Annasofía en Nueva York: "Acá la gente es libre y loca, me siento más identificada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pisó Nueva York por primera vez a los 14 años y se enamoró “de su magia”. Annasofía Facello ya lleva 15 viajes realizados hasta la ciudad de los rascacielos y sueña con desarrollar allí su carrera artística. La comunicadora que se ganó un lugar en la pantalla local con ciclos como Yo y 3 Más, Lo sabe no lo sabe y Escape Perfecto se encuentra actualmente allí, donde disfruta de caminatas por el Central Park, recorridas por museos y salidas nocturnas a bares con shows en vivo. Y se aloja en la casa de amigos que conoció en un viaje anterior. “Nueva York es una ciudad cara. Si tuviera que pagar un hotel para tantos días, no podría venir”, explica.

La conductora se encuentra del otro lado de la línea telefónica para dialogar con Sábado Show sobre los días en “su lugar en el mundo” y analiza que es “un lugar fácil para hacer nuevos amigos, porque en Uruguay se mantienen siempre los mismos vínculos”. Además, explica por qué volvió a abrir sus redes sociales, revela que conoció y salió con chicos en Estados Unidos pero que aún no se enamoró y que extraña las cámaras de televisión. Annasofía libre e íntima.

Annasofía Facello. Foto: Karin Topolanski.

-¿Qué te une a Nueva York, donde estás instalada estos días y visitás frecuentemente?



-Es mi ciudad preferida, vine más de 15 veces. Lo que más me une a la ciudad son mis amistades. Me hice muchos amigos cuando vine a estudiar actuación en 2016. Ahora vengo siempre a visitarlos y me quedo en la casa de ellos. Nueva York una ciudad muy cara y no podría venir tantas veces si tuviera que pagar un hotel por muchos días. Y cuando vengo aprovecho para visitar a mi hermana, que vive en la ciudad de Memphis.



-¿Qué te cautivó de la ciudad como para viajar tanta cantidad de veces?



-Me enamoré de la ciudad la primera vez que vine a los 14 años. Me acuerdo que cuando nos fuimos me puse a llorar. Es un lugar mágico. Lo que más me gusta es la diversidad cultural. Es como una pequeña muestra de todas las culturas que hay en el mundo. Y sobre todo, me gusta la cabeza de la gente, que es más abierta y espontánea. Nadie se fija en lo que hace el otro. Son personas más locas y libres, y yo me siento más identificada. Uno siempre está conociendo gente que está abierta a conocer a nuevas personas. Es una ciudad fácil para hacer amigos. Me siento como en casa.



-¿Son más sociables que los uruguayos?



-Los uruguayos son hospitalarios, solidarios, buena gente y bien atentos. Sin embargo, a la hora de afianzar una relación de amistad el uruguayo está más acostumbrado a mantener los mismos vínculos del liceo o de la universidad. En Uruguay los grupitos se mantienen porque es un país de poca gente que vive siempre en el mismo entorno. En Nueva York, en cambio, hay mucha gente que llega sola desde otras ciudades y está abierta a conocer gente nueva.



-¿Cómo es tu rutina en esta ciudad?



-No tengo rutina. Hago muchas actividades con amigos, como ir a ver música en vivo. También me gusta ir a cafeterías y sentarme a leer o escribir, caminar por Soho o el Central Park, ir a los museos...



-¿No te molesta el ruido, la contaminación, el movimiento que tiene la ciudad..?



-A mí me encanta el movimiento, el dinamismo, la multiplicidad de ofertas culturales. Está lleno de lugares para ir y de cosas para hacer, uno nunca termina de conocer Nueva York.



-¿Te gustaría instalarte definitivamente en Estados Unidos para avanzar en una carrera artística?



-Sí, me gustaría. Todo lo que sea para desarrollar mi carrera es bienvenido. Además, me encantaría probarme en otros ámbitos porque en Uruguay las posibilidades de crecimiento son menores por su mercado acotado. En Uruguay hay un techo, mientras que en otros países hay más posibilidades de vivir del arte, y en Nueva York hay lugar para todos.

NUEVO PROYECTO Annasofía en el New York Fashion Week La conductora viajará al exclusivo evento New York Fashion Week junto a Vitto Saravia de la mano de la marca TRESSemmé. Las comunicadoras harán una cobertura del back del evento y mostrarán las tendencias acordes a su perfil transgresor.

-Volviendo a las relaciones personales, ¿estás saliendo con alguien en plan de pareja?



-No. He salido con gente interesante, pero no me enamoré de nadie serio.



-¿No te volviste a enamorar después de tu separación?



-No, todavía no, pero estoy abierta a que suceda lo que tenga que suceder.



-¿Qué te motivó a volver a las redes sociales después de haberlas dado de baja por varios meses?



-Instagram lamentablemente es una herramienta que en la sociedad que vivimos hay que tener. Sin Instagram tenés menos visibilidad y las personas te tienen menos presente. Es medio triste, pero es así. Yo tuve mi cuenta desactivada por siete meses y me encantaría poder vivir sin esa herramienta. También pienso que si se usa tiene que ser con un propósito, y el mío es laboral.



-¿Hubo algún episodio puntual en el que hayas notado la importancia de la presencia en las redes para tu trabajo en medios?



-Lo abrí porque es una herramienta que ayuda a difundir y cuando lo hice estaba por estrenar Brew Master. Me servía para promocionarlo porque hay gente que se entera por esa vía. Cuando se preparaba el programa me preguntaron si tenía el Instagram cerrado o abierto, y yo les dije que obviamente para el estreno del programa pensaba abrirlo. Nunca consideré en que estuviera cerrado para siempre sino que quería hacer una pausa.



-¿De qué te sirvió estar sin redes sociales por siete meses, después de ser una suerte de referente en Instagram?



-Las redes generan adicción, y alejarme me sirvió para tener un poco de silencio mental. Desde que volví a abrir mi cuenta estoy menos tiempo en Instagram que antes de cerrarla. Intento buscarle un perfil más cuidado a mis fotos y publico lo que me interesa a mí, y no lo que pienso que le pueda interesar a mis seguidores. También me gusta compartir y ser un medio de difusión del trabajo de artistas o fotógrafos uruguayos.



-¿Estás extrañando la televisión en vivo?



-Sí, extraño la adrenalina del vivo. En los programas en vivo se aprende mucho y hay otras reglas que te dan más cancha. A mí me encanta estar delante de cámaras y extraño mucho la televisión. Por suerte este año hice Brew Master que tuvo una linda respuesta de la gente.