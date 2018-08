Acción, intriga y un sueño infantil

Misión Imposible: Repercusión.

Si hay una franquicia que no se puede despegar de un nombre, es Misión Imposible. Hace veintidós años que Ethan Hunt es Tom Cruise, y bien ganado se lo tiene quien además oficia de productor de esta historia que nació en la TV y se volvió un clásico. De la pantalla chica, conserva el conocidísimo "esta grabación se autodestruirá en cinco segundos" y la música que la identifica. En la pantalla grande, Cruise se ocupó de hacer de las escenas de acción un sello y, para darle un condimento más, hacerlas él mismo, sin necesidad de dobles. En esta nueva aventura, lo veremos andar en moto a gran velocidad por estrechas calles de París, saltar de un helicóptero a otro o colgar de montañas de alturas imposibles. Es el principal atractivo de la franquicia, ver qué nuevo riesgo correrá Hunt en la misión que le han fijado. En este caso debe recuperar tres esferas de plutonio con las que un ya conocido terrorista (el villano de Nación Secreta) piensa construir armas nucleares. A este nuevo embrollo entran la CIA –que le pondrá a Hunt un perro guardián (Henry Cavill)-, una seductora villana llamada La Viuda Blanca (Vanessa Kirby, la princesa Margaret en The Crown), los fieles socios de Hunt, los dos amores de su vida… en fin, suficientes personajes como para que haya muchas aristas, posibles vueltas de tuerca y mucho a qué prestarle atención para que las casi dos horas y media se pasen sin sentirse. Cruise encontró en Christopher McQuarrie el socio ideal para llevar estas historias a la pantalla grande, con la grandilocuencia que le gusta pero sin descuidar lo que se relata, siempre contando con la complicidad del espectador, que sabe que esto es Misión Imposible y que hay cosas que solo pueden pasar acá. Es un pacto que el actor firmó hace más de dos décadas y que ha sabido respetar buscando siempre sorprender con algo más. Que lo siga cumpliendo así de bien.

Título original: Mission: Impossible - Fallout | Director: Christopher McQuarrie | Elenco: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan | Género: Acción/ Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 147' | ****

Los oportunistas.

Un hombre debe matar a una niña; una señora, poner una bomba en un bar; una monja, embarazarse; una mujer, cometer un robo millonario… estas son algunas de las condiciones que pone un hombre para cumplir los deseos de quienes acuden a él. Los recibe en The Place (título original del film), un bar en el que siempre ocupa la misma mesa y en el que solo habla con una moza que quiere saber más de él. ¿Es Dios? ¿Es el Diablo? Genovese (el de Perfectos desconocidos) nos hace pensar y sacar una moraleja de cada situación, algunas bastante obvias. Incluso hay conexiones que se van adivinando porque la estructura del relato es muy básica (podría ser una obra de teatro). Igual deja mucho material para discutir en el post cine, y fundamental- engancha al espectador desde el vamos y lo mantiene atento hasta el final. Provoca y entretiene.

Título original: The Place | Director: Paolo Genovese | Elenco: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher | Género: Drama | Origen: Italia | Duración: 105' | ***

Jonás y el circo sin carpa.

Jonás tiene 13 años y heredó de su familia su pasión por el circo. Quiere dedicarse a lo que hacían sus abuelos, pero su madre insiste en que primero está el estudio. La brasileña Paula Gomes decide hacer un documental con esta historia y Jonás se desvive por mostrar que lo suyo es el circo. Todo está bien cuando están de vacaciones, y hay muchos amigos para hacer de payasos, equilibristas, cobrar entradas, etc. Pero cuando empiezan las clases, la tiene que remar casi solo y la cosa se complica. La cámara sigue al protagonista todo el tiempo, un chico de gran simpatía, responsable con su pasión, irresponsable con lo que no le gusta. ¿El sueño o el deber? ¿Y si no son incompatibles? Una historia que sirve para que reflexionemos al respecto y que nos divirtamos comprobando que Jonás lleva al circo en la sangre.

Título original: Jonas e o circo sem lona | Directora: Paula Gomes | Elenco: Jonas Laborda, Wilma Macedo, Neide Silva, Wanderson Silva, Micael Nunes, Ian Laborda, Gutinho Silva | Género: Documental | Origen: Brasil | Duración: 83' | ***