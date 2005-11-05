Unidos por la noticia

AFP

La III Cumbre de los Pueblos, también llamada la Contracumbre, sesionó en paralelo a la IV Cumbre de las Américas en la ciudad de Mar del Plata a partir del 1º de noviembre y hasta el sábado 5. El elemento principal de esta Contracumbre, a la que concurrió, entre varias otras personalidades, el ex futbolista Diego Maradona, fueron las manifestaciones de repudio contra el presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

Otros participantes fueron el cantante romántico-comunista cubano Silvio Rodríguez, el uruguayo Daniel Viglietti y la pacifista estadounidense Cindy Sheehan.

Sheehan, conocida como la "madre coraje", participó de marchas en Washington en contra de la guerra en Irak, después de que su hijo muriera en combate.

También fueron a la Contracumbre el cineasta Emir Kusturica (quien está realizando una película sobre Maradona) y una delegación de Madres de Plaza de Mayo.

Varias de estas personalidades habían anunciado su llegada al balneario en el llamado "Tren del ALBA", en apoyo a la Alternativa Bolivariana para las Américas, una idea del presidente venezolano Hugo Chávez que busca oponerse al ALCA.

La III Cumbre de los Pueblos fue organizada por medio millar de organizaciones políticas y sociales, que esperaban la participación de unas 10.000 personas de diferentes países, incluso Estados Unidos.

El martes, como apertura de la Contracumbre, se realizó una marcha pacífica por las calles de Mar del Plata, que culminó con un acto de repudio a Bush en un estadio de la ciudad. Uno de los principales participantes del acto fue el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, para quien Bush "es un torturador, violador de derechos humanos, asesino, violador de resoluciones de Naciones Unidas, de tratados internacionales y de la soberanía de los pueblos, como ocurrió en Irak".

Pérez Esquivel dijo que la militarización de Mar del Plata, a la que la seguridad de Bush envió barcos, armas y aviones, viola el principio de autodeterminación de los pueblos.

La Contracumbre se cerrará en coincidencia con la culminación de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno americanos, con una conferencia de prensa en donde se presentarán las resoluciones de los distintos foros que sesionarán en la semana.