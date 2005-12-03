Napoleón como Hitler

AFP

En vísperas del bicentenario de la batalla de Austerlitz, la mayor victoria militar de Napoleón Bonaparte, el ensayo El crimen de Napoleón, que compara al emperador con Hitler, inició una polémica en Francia.

El historiador francés Claude Ribbe acusa a Napoleón de haber organizado el "exterminio" de un millón de personas nacidas en las Antillas y la Guyana francesas y en la isla Reunión.

Los datos están comprendidos en una investigación sobre el restablecimiento de la esclavitud en Francia en 1802, que había sido abolida por la Revolución.

Ribbe, que nació en Guadalupe, en las Antillas Francesas, asegura que la política de exterminio de Napoleón incluyó la esclavitud, deportaciones mortales, escuadrones de la muerte, campos de selección (en Bretaña) y de concentración (en la isla Elba y en Córcega) y leyes raciales.

"Ciento cuarenta años antes del Holocausto, un dictador, con la idea de convertirse en el amo del mundo, no vaciló en aplastar bajo su bota a una parte de la humanidad", señaló.

"No es de extrañar que haya servido de modelo a Mussolini, que escribió en su honor, y sobre todo a Hitler, que lo saludó con un heil Napoleón en los Invalides el 28 de junio de 1940" en París, afirmó.