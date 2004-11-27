La bomba sida

AFP

Honduras se encamina al "caos social" si no se revierte el avance del sida, advirtió el representante de Unicef en ese país, Fernando Lazcano.

"Hagamos lo que sea necesario para contener el HIV (...) o vamos a tener un descalabro total de la ruptura social, como está pasando en África", afirmó el funcionario a la estación local radio América.

"¿Qué vamos a producir si las personas que producen están enfermas, qué educación vamos a tener si en las familias los padres y madres se están muriendo, qué cantidad de muertos vamos a tener?", preguntó Lazcano.

Honduras, con el 20% de la población centroamericana, registra el 60% de los casos de sida, cerca de 23.000 desde 1984, pero las autoridades estiman que la realidad es ocultada por el subregistro y que la cifra real es de unos 70.000, un 1% de la población del total del país.