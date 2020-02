La empresa que desató el caos en el Barça, sus vínculos con Uruguay y sus clientes políticos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde el lunes Uruguay está en la mira de los medios españoles. Fue ese día que la Cadena Ser informó que la actual directiva del Barcelona había contratado a una empresa para que lanzara mensajes en redes sociales contra algunos de sus jugadores, entre ellos Lionel Messi, y posibles rivales en las elecciones que el club llevará adelante en 2021. A su vez, advirtió que esta firma lanzaba mensajes desde cuentas falsas a favor del actual presidente, Josep María Bartomeu, y sus directivos, entre ellos su delfín Emili Rousaud, quien aspiraría a sucederlo.

La información difundida por la emisora española advierte que I3 Ventures, una empresa que ofrece consultoría en redes sociales y marketing digital, y que es dirigida por el uruguayo Carlos Ibáñez Constantino, fue contratada en 2017 por el Barça, y que desde ese entonces firmó seis contratos que en total implicaron el pago de un millón de euros por parte de la institución.

El trabajo, siempre según la Cadena Ser, habría consistido en crear cuentas de Twitter y Facebook para publicar mensajes contra Messi, pero también direccionados a Gerard Piqué, Xavi Hernández y Carles Puyol, a quienes se los llegó a definir como “peleles a sueldo de Víctor Font y Jaume Roures”, el primero aspirante a la presidencia del club y el segundo un empresario audiovisual que ha tenido diferencias con las actuales autoridades del equipo. Las cuentas denunciadas también han tirado dardos contra quien fuera su jugador y luego técnico, Pep Guardiola, y hacia algunas organizaciones independentistas como la Assamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y Tsunami Democrático. Esta última suele convocar a protestas a favor de la independencia a través de las redes sociales y ha logrado que se lleven adelante manifestaciones multitudinarias.

Messi y Bartomeu durante la firma de uno de los contratos del jugador (AFP).

Jaume Masferrer, uno de los hombres de confianza de Bartomeu, fue quien según la emisora contrató personalmente a I3 Ventures con el objetivo de realizar una campaña que sirviera para “proteger la reputación” de la actual directiva. Todos los datos divulgados se desprenden de dos informes internos que la empresa del uruguayo entregó a los jerarcas del club azulgrana; en uno se presenta la evolución de las cuentas utilizadas para desprestigiar a algunos de los miembros de la institución y el otro se centra específicamente en la figura de Font.

Las cuentas denunciadas de ser gestionadas por I3 Ventures para estos objetivos son: Más que un club (66.000 seguidores), Respeto y Deporte (56.000), After Sports (27.000), Sport Leaks (21.000), Justicia y Diálogo en el Deporte 8.500) y Jaume, un film de terror (5.000). Ibáñez, que se presentó el pasado jueves en Radio Catalunya, uno de los medios locales con mayor difusión, sostuvo que I3 Ventures solo es dueña del dominio en internet de Respeto y Deporte, pero aseguró que no son ellos los encargados de hacer los posteos que allí aparecen.

“Yo tengo una cochera y le permito a alguien que ponga el auto ahí”, se justificó Ibáñez, quien denunció que I3 Ventures era “la munición utilizada para atacar a la directiva del Barça”.

Las cifras de las cuentas "falsas" del Barcelona 175.598: Son los fans que el dossier de Nicestream dice que se consiguieron para las cuentas denunciadas. El documento es de mayo pasado y fue filtrado el lunes por la Cadena Ser.

3,7: Son los millones de interacciones en las redes conseguidos desde las seis cuentas que aparecen en el dossier. Además hubo 234 mil mensajes compartidos y 113 mil comentarios.

250%: Es el porcentaje de aumento de las menciones en Twitter asociadas a Josep María Bertomeu, actual presidente del club, que Nicestream dice que se consiguieron con la campaña.

71%: Nicestream le presentó al club la “evolución del sentimiento en las redes” a favor y en contra de Bertomeu. El informe advierte un 71% de sentimiento desfavorable y 29% favorable.

Pese a que la información de Cadena Ser advierte que I3 Ventures cobró un millón de euros por el trabajo que hizo para el Barcelona, Ibáñez dijo que esa cifra estaba inflada y que en realidad él recibió desde 2017 tres pagos, cada uno de ellos por US$ 198.000.

En cuanto a los mensajes en contra del independentismo catalán, se defendió diciendo que nadie puede tacharlo de “facho” porque trabajó en la campaña de José Mujica y tiene una “relación personal” con él. Incluso sostuvo que recibió un llamado “del equipo” del exmandatario, y que le dijeron: “Tenés todo nuestro apoyo”.

Nicestream y Barcelona

El dossier de 36 páginas publicado por la Cadena Ser, en el que se da a conocer el desempeño de las cuentas en redes sociales, no está firmado por I3 Ventures, sino por Nicestream, que es parte de NSG Group, otra de las empresas de Ibáñez.

Nicestream ha trabajado en América Latina para las campañas del presidente chileno Sebastián Piñera, y del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa.

Otro de los uruguayos nombrados por la prensa internacional en estos días es Sebastián Barcia, quien se ha presentado en varias notas de prensa como el representante de Nicestream en Uruguay.

El 18 de enero de 2018 Barcia fue entrevistado por el programa de radio En Perspectiva. Allí, para explicar el tipo de trabajo que hacía Nicestream, enumeró alguno de los logros conseguidos gracias al uso de tecnologías que sirven para estudiar el “ADN de las personas que participan en la conversación” en las redes. En este sentido dio dos ejemplos concretos del trabajo de Nicestream en España, ambos de estrategias en contra del separatismo. “Descubrimos que en la campaña en Cataluña había una relación directa entre la gente que defendía las corridas de toros y la gente que estaba en contra del separatismo catalán”, señaló.

Y añadió: “Otra de las cosas que descubrimos en Cataluña hace algunos años, en el primer proceso del separatismo catalán, fue que a gran parte de los catalanes les gustaba el fútbol y que de las personas que estaban a favor del separatismo y a las que les gustaba el fútbol preferían ver a Messi en el Barcelona que ver a Cataluña separada de España (…) Dentro de ese porcentaje de los que eran más hinchas del Barcelona y de Messi que del separatismo, había una interesante comunicación para hacer”.

Nicestream encontró relación entre independentistas y el Barça (EFE).

Por ese entonces era noticia en los medios del mundo una cláusula en el contrato de Messi que advertía que, en caso de que la independencia de Cataluña se concretara, y que por esto el club quedara por fuera de la liga europea, el jugador tendría la libertad de marcharse cuando lo quisiese.

En agosto de 2018 Barcia volvió a hablar del trabajo de Nicestream en España y dio a entender que era parte del equipo que se estaba encargando de este. Lo hizo en una entrevista con el programa de televisión Desayunos Informales, de Canal 12. Allí dijo: “En el caso del Barcelona lo que estamos haciendo es analizando el alcance de repercusiones sociales de algunas figuras. Es a nivel de cómo repercuten determinados hechos en el club que pueden llegar a motivar comercialmente a la marca Barcelona y cómo esto se potencia. Es confidencial”.

Nicestream y Uruguay

En una esquina de Punta Carretas, sobre las ventanas más altas de una enorme casona, reposan dos carteles gigantes que en letras azules con bordes negros dicen la palabra “Nicestream”. Barcia es quien abre la puerta y junto a él está quien se encarga de manejar la prensa de su empresa. Son tres pisos con oficinas más bien vacías: solo unas largas mesas blancas, sillas y veinteañeros empleados que no tienen a su alrededor más que sus laptops.

“Yo no tengo nada que ver con lo de Barcelona”, es lo primero que quiere aclarar Barcia en una sala de reuniones que está en el piso más alto. Luego advierte que lo que él le compra a Nicestream es el software que lleva por nombre Oráculo, una “herramienta muy potente” que lo que permite es “analizar el impacto social de determinados temas en Instragram, Twitter, Facebook y Linkedin”, y que a partir de la información obtenida lo que hace es asesorar a sus clientes sobre la mejor forma de plantear un tema en las redes. “Nosotros no hacemos campañas sucias, no tenemos cuentas falsas, no usamos la información para hacer daño… Esto es como tener una piedra, uno podría tirarla contra un vidrio, es verdad, pero no es lo que nosotros hacemos”.

Gerente de Nicestream ganó licitación en el BROU Futuric S.A., la empresa de Diego Barcia que tiene los derechos de Nicestream en Uruguay, ganó una licitación por la cual será la Agencia Digital que trabajará para el Banco República (BROU) durante los próximos dos años (con opción a cuatro), es decir, con el próximo gobierno. El llamado se hizo en mayo de 2019 y un año antes se había hecho un llamado a “expresiones de intereses”.

Tres empresas se presentaron y Futuric S.A. ganó, según advierte Barcia, por ser la más económica. “Cobramos un tercio menos”, señaló. Según informó el pasado jueves El Observador, el contrato con la firma podría llegar a US$ 1,5 millón, teniendo en cuenta lo que está autorizado por el BROU para pagar por el servicio.

Aunque fuentes del banco confirmaron a El País que Futuric S.A. ganó la licitación, Barcia advierte que todavía no fue notificado por parte de la institución.

Entre las tareas que la empresa deberá realizar para el banco está el “servicio de escucha de medios digitales”, para “alertar al BROU de cualquier necesidad de intervención, a partir de menciones a nivel nacional o internacional (...) o conversaciones sobre la marca que se generen en las redes”.

El pasado miércoles, en tanto, El País informó sobre una serie de llamados realizados por el actual gobierno a empresas de comunicación que van a trabajar con la administración de Luis Lacalle Pou. El BROU, por ejemplo, también hizo un llamado a licitación para contratar a una agencia de publicidad y comunicación, que también trabajará con el banco por dos años con opción a cuatro.

Por otro lado, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (Audap) advirtió sobre llamados exprés, para los que las firmas tuvieron poco tiempo para presentarse. El País halló un caso en OSE y otro en la Dirección General Impositiva (DGI), que además fueron contrataciones directas.

“Lo que sí ha pasado es que se han realizado llamados con muy poco plazo, que se les da a las agencias una semana para presentarse, y eso no es lo ideal porque necesitamos tiempo. En el último tiempo ha habido dos o tres llamados con poco plazo. Mínimo necesitamos un mes”, declaró María José Caponi, presidenta de Audap.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo oficializó el martes la adjudicación de tres canales para abonados: Canal U, Eutopía TV y Fara S.A. (estos dos últimos vinculados a La República). Este hecho generó molestia en el gobierno entrante. “Esto es una falta de consideración hacia un proceso de transición que está en curso”, dijo el próximo subsecretario de Industria, Walter Verri, a Radio Oriental.

Más allá de esto, Barcia dice trabajar para algunos medios de comunicación, como Tv Ciudad y Montevideo Portal, donde presenta informes sobre cómo se mueven determinados temas en las redes. Como ejemplo, plantea el análisis de datos que realizó para saber el perfilamiento político que tenían los ciudadanos que participaban de las protestas de Un Solo Uruguay. Dice que él compró los derechos y la exclusividad de Nicestream en Uruguay en el año 2016 y que, al menos él, nunca trabajó para el expresidente Mujica. Sí reconoce haber realizado un relevamiento de datos durante la campaña del excandidato colorado y futuro canciller, Ernesto Talvi.

“Con Talvi hicimos un asesoramiento en el que le medíamos sus propias redes. Le decíamos si su equipo estaba haciendo un buen trabajo en redes o no, y le decíamos qué temas eran los mejores para desplegar en las redes. Y nos fue bastante bien, porque fue antes de las elecciones internas de mayo y ganó. Con Mujica yo no trabajé… Supongo habrá sido antes… Seguramente fue en 2009…”, advierte.

Además de Ibáñez, Barcia también fue nombrado por medios internacionales en los últimos días. El diario El Nacional de Cataluña citó los dichos de Barcia en medios uruguayos. Para él esto tiene que ver con su presencia en la web: “Buscan Nicestream en internet, y como yo salgo mucho en los medios me citan a mí”. Consultado por El País sobre su nivel de conocimiento sobre qué era lo que hacía Nicestream en Barcelona, sostiene que él “solo puso unos ejemplos” de lo que hacía la firma en otros países.

“Yo no he hecho ningún trabajo en Barcelona. Estudié en Barcelona cuando era contador público. Fui, en ese mismo momento, un turista de la ciudad. Jamás tuve una reunión comercial de ninguna de mis empresas en Barcelona. Ni trabajé desde aquí para allá”, insiste.

La foto que Suárez, Neymar y Messi se sacaron juntos tras salida del brasileño.

El reclamo de Suárez, Piqué y Messi, también en redes El escándalo del Barcelona salta en medio de un clima de tensión entre la actual directiva y algunos de los referentes del equipo. A inicios de este mes Messi escribió en Instagram:“Creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”. Lo hizo en respuesta a declaraciones del secretario técnico del club, Eric Abidal, que en una entrevista dijo que “muchos jugadores no trabajan mucho”. Es desde 2017 que se vienen pronunciando algunos jugadores en las redes con cierta asiduidad. Y fue en ese año que Neymar dejó el equipo. En medio de las negociaciones Piqué publicó una foto con el brasileño con la leyenda “se queda”. Luego de la venta de Neymar al PSG, Messi y Suárez se sacaron una fotografía con él, la que subieron también a las redes, dando a entender su disconformidad.

Barcia sí reconoce haber trabajado en la campaña de Piñera y haber tenido una relación personal con Ibáñez, quien fuera su suegro hasta hace algunos años.

“Nosotros tenemos franquicias y alianzas con muchas marcas de escucha digital, como es el caso de Nicestream, pero hay muchas más —continúa Barcia, que se refiere así a las empresas que monitorean lo que se habla en las redes—. Los carteles afuera dicen Nicestream porque es nuestro mayor potencial, porque tenemos la exclusividad y porque me da un conocimiento de marca enorme. Yo voy a España y Nicestream se conoce. Esto no quiere decir que yo conozca a los gerentes de Nicestream en todos los países. Esto es como McDonald’s: yo no creo que el gerente de McDonald’s en Uruguay conozca al gerente de McDonald’s en Mozambique; sin embargo vos vas a Mozambique y sabés que McDonald’s es McDonald’s”.

Barcia dice que intentó comunicarse con Ibáñez para interiorizarse de la situación en España, pero no lo logró. El País también intentó comunicarse con él para esta nota, sin éxito. La directiva del Barcelona se defendió del escándalo advirtiendo que no sabía lo que hacía I3 Ventures, y luego cesó el contrato con la empresa del uruguayo.