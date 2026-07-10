Un nuevo día para Spiderman

Luego de cuatro años desde los acontecimientos de la última película Spiderman: Sin Camino a Casa (2021), donde Peter (Tom Holland) decidió borrarse voluntariamente los recuerdos de sus seres queridos y mudarse solo. La nueva entrega de Marvel que llega a los cines, continúa la historia y lo muestra como un superhéroe a tiempo completo que combate el crimen en una Nueva York que ya no lo reconoce. Pero a medida que las exigencias se intensifican, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia. Al mismo tiempo un nuevo patrón de crímenes se vuelve la antesala de una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás. Ideal para ver con los chicos en estas vacaciones.