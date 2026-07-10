Adorable y llena de clichés

Este mes, Netflix incorpora Mensajes de voz para Isabelle, una comedia fresca y en clave moderna que fusiona romance y drama con Zoey Deutch & Nick Robinson como protagonistas. La trama cuenta como Jill trata de superar la pérdida de su hermana enviándole mensajes al buzón de voz en los que le narra su caótica vida en San Francisco, hasta que reasignan su número sin previo aviso y un agente inmobiliario de Austin comenzará a recibir sus conmovedoras confesiones.