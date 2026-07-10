Madonna: 21 años después
La reina del pop presenta este mes Confessions II. Un álbum producido por Stuart Price, que es continuación del último editado en 2005, que se titulaba Confessions on a dance floor. “Cuando comenzamos a trabajar en este disco, el manifiesto fue: debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos. Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines”. El nuevo álbum, se presenta en dos formatos, uno estándar con doce nuevas pistas y otro deluxe, con 16 tracks.
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