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El País Paula Todo Oidos

Madonna: 21 años después

Clara Avellino
10/07/2026, 05:31
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Confessions II, Madonna, 2026.

La reina del pop presenta este mes Confessions II. Un álbum producido por Stuart Price, que es continuación del último editado en 2005, que se titulaba Confessions on a dance floor. “Cuando comenzamos a trabajar en este disco, el manifiesto fue: debemos bailar, celebrar y orar con nuestros cuerpos. Son prácticas que hemos llevado a cabo durante miles de años; son, en realidad, prácticas espirituales. Al fin y al cabo, la pista de baile es un espacio ritualístico. Es un lugar donde conectas con tus heridas, con tu fragilidad. Se trata de superar tus límites y conectar con una comunidad de personas afines”. El nuevo álbum, se presenta en dos formatos, uno estándar con doce nuevas pistas y otro deluxe, con 16 tracks.

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