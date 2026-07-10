El fin de la humanidad: Deep Purple

Splat! es el álbum de Deep Purple, producido una vez más por Bob Ezrin. Hay una idea que atraviesa toda esta nueva obra, concebida por el líder Ian Gillan: “el álbum explora el fin de la humanidad, no en un sentido apocalíptico crudo, sino como una metamorfosis que trasciende la existencia física”. Este disco es sin dudas, la encarnación de esta banda legendaria y se siente como una versión muy actual de sus inicios en los 60'. Editado en múltiples formatos, incluye 13 pistas con Arrogant boy como apertura.