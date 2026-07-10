Trasponer Puertas:

Hace años que el mundo fashionista habla de sustentabilidad, y hoy esa transformación no solo es una realidad sino que ya es una premisa básica para cualquier emprendedor.

Pensar esta industria desde el diseño de una prenda solamente, es algo obsoleto. Desde la elección de los materiales hasta el empaque, la venta, el envío y la comunicación, cada decisión que se tome, debe ser parte de una conversación más amplia, que no solo incluya sustentabilidad, sino que también abarque innovación y nuevos modelos de trabajo.

Es en este cruce entre formación, mundo digital y emprendedurismo, que se inscribe FashionSkills4Better, el proyecto Erasmus+ CB-VET-LA cofinanciado por la Comisión Europea, un programa europeo de movilidad estudiantil que beneficia a profesores y estudiantes en prácticas con empresas que prometen crecimiento profesional.

El objetivo de tal iniciativa no es otro que el de aportar y transformar la cultura de profesionales en moda sostenible, tanto de Europa como de Latinoamérica. Será llevada a cabo por un consorcio integrado por nueve organizaciones que trabajarán durante los próximos dos años, en el intercambio de conocimientos, diseño de estrategias y la construcción de nuevas respuestas a los desafíos que hoy enfrenta la industria y en particular la moda.

Al día de hoy cuenta con nueve socios pertenecientes a seis países ya integrados: Italia, Uruguay, España, Dinamarca, Argentina y Colombia. (Intervienen: @ccismadrid @materahub @sicmodaes @instituto_strasser @the_common_ones @hechoxnosotros @_entresolesylunas @cccreativas @municipalidadsalta).

Instituto Strasser, participa representando a Uruguay junto a la Fundación Entre Soles y Lunas, organización vinculada a Universo MOLA, un movimiento internacional de moda sostenible en Latinoamérica.

El proyecto Erasmus+ CB-VET-LA cofinanciado por la Comisión Europea, 2026. Instituo Strasser.

Para María Inés Strasser, hija de la fundadora y actual referente de la escuela, se trata de una oportunidad única no solo por lo que representa, sino también por el reconocimiento del camino recorrido. “Nos invitaron a participar en este proyecto cuando se estaba gestando en la Cámara de Comercio Italiana. El primer encuentro se realizó en Madrid, hace unos días, donde los partners del proyecto se conocieron, presentaron el trabajo de sus instituciones, y comenzaron a delinear una agenda común”, cuenta animada.

El siguiente paso fue realizar un mapeo de lo que sucede en cada país en torno a la moda circular y la sustentabilidad. En Uruguay, ese relevamiento ya fue completado. “Logramos reflejar en lo posible lo que se está haciendo, entre empresas, pymes y emprendimientos que trabajan alineados con estas políticas de producción. Esa información fue enviada a Europa y servirá como base para detectar necesidades concretas del sector: desde dificultades digitales hasta problemas vinculados a materiales, procesos productivos o formas de comercialización”, explica Strasser.

A partir de ese diagnóstico, se desarrollará junto a todos los socios internacionales un curso online de 25 horas, disponible en inglés y español, que abordará tres áreas consideradas clave para la transformación del sector: lo verde, lo digital y lo emprendedor.

Quienes completen la formación y los trabajos requeridos, recibirán un certificado de la Unión Europea. Pero la experiencia no quedará solamente en la plataforma. En una segunda etapa, se realizará en Uruguay un Living Fashion Lab, organizado por Instituto Strasser y Fundación Entre Soles y Lunas. La instancia convocará a un numeroso cupo de personas interesadas en compartir sus proyectos, intercambiar experiencias, evaluar dificultades y pensar colectivamente nuevas herramientas para el desarrollo de una industria más verde, conectada con el territorio. Luego habrá otros laboratorios en Buenos Aires y Colombia, donde tendrá lugar el cierre del proyecto.

Para Strasser, la participación del instituto representa también un enorme reconocimiento a su trayectoria construida durante generaciones. “Estamos súper orgullosos de haber sido invitados. El proceso implicó la presentación de nuestros antecedentes, la descripción de los proyectos en curso y una explicación detallada de nuestra plataforma de enseñanza“, señala. A la vez cuenta que al presentar la historia del instituto en Madrid, hubo un dato que sorprendió especialmente: que Strasser había comenzado a enseñar costura por TV en los años 60', de la mano de su fundadora. “No podían creer esa sincronía. Es un trabajo de tres generaciones”, agrega María Inés.

Esta iniciativa llega a nuestro país para confirmar que la transición del sector textil no depende únicamente de la tecnología o de la innovación industrial, sino también de la educación, las habilidades y las nuevas narrativas culturales y económicas que se adquieran, de la mano de la creatividad y de un diseño integral.