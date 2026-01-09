Top Ten Plus: Bolsos de Playa
El bolso de playa es un aliado para tener todo a mano y a resguardo de la arena, el sol y el mar. Aquí los elegidos de esta temporada.
1. Artesia
Las carteras Uama son tejidas a mano por la comunidad indígena Wayuu, conformando piezas como esta, realizadas en paja con asas de cuero. Ellas son un ejemplo de paciencia y disciplina aplicadas al arte.
2. Mango
Con un trenzado irregular, bolsa interior en algodón, cierre regulable, y doble asa de hombro, este accesorio no le teme a la arena.
3. H&M
En sarga gruesa de algodón en variados estampados, esta propuesta liviana y espaciosa es fácil de guardar y versátil en su uso.
4. Isadora
En formato shopper y con sugestiva inscripción, este complemento lleva una correa larga y regulable además de una doble asa de mano. También incluye tiras para llevar un mat a tono.
5. La Isla
Este tote de importante tamaño, con base y tiras en tonos contrastantes, está pensado para llevar al hombro. Con bolsillo interno y externo resulta práctico para portar diversos implementos.
6. Prüne
Realizado en paja trenzada como lo indica su nombre, Straw tiene las medidas justas. Además cuenta con un sistema de imán como broche de apertura.
7. Symphorine
Esta bolsa de playa confeccionada en algodón estampado, tiene cierre y bolsillo, y manijas largas en contraste. También tiene en la parte trasera straps para llevar el pareo o la toalla.
8. Panthai
Este bolso estilo marinero en rafia natural tejido0 a mano, con asas en cuero, hace alarde de su gran capacidad. Un accesorio multiuso como para completar cualquier outfit veraniego.
9. Bubba
Esta tote bag en tejido red, es ideal para la playa. Incluye un nécessaire interior para mayor organización y seguridad. Es ligera, resistente, tiene mucho espacio de guardado y hasta se puede usar en el agua para enjuagar los juguetes.
10. Rapsodia
En algodón con estampa y manijas del mismo material, con forro en composé, cuenta con botón magnético circular para el cierre.
11. Mishka
Bolso en neoprene con efecto artesanal trenzado. Amplio y práctico es ideal para el día a día. Su diseño sin forro le da un aire descontracturado.
12. Pastiche
Yellow, un bolso simple, funcional liviano y amplio. Posee un cierre para mayor seguridad, asas largas y el estilo característico de la firma.
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