Diseño de autor

Alvina Textil, la grifa uruguaya especializada en tejidos de punto de Rocío Castrillo, abrió sus puertas en La Barra. Su propuesta integra tradición artesanal con una mirada contemporánea que realza lo femenino, poniendo en valor el trabajo manual, la sensibilidad y el diseño consciente. En base a fibras naturales de alta calidad, cada pieza es creada a mano por artesanas uruguayas, por lo que su colección de ediciones limitadas, ofrece prendas únicas en textura y diseño, logradas a través de técnicas precisas. Desde sus comienzos, la marca está profundamente ligada al arte y a la creación artesanal. De hecho, el recorrido de Castrillo por el mundo del diseño, y su trayectoria en la fabricación de tejidos para otras marcas, la impulsaron a crear su proyecto propio, como expresión de una manera de hacer, más humana, consciente y conectada con el oficio. Pasen y vean. Abre de 10:30 a 21:00 horas.