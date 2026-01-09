Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Paula Notas & Entrevistas

Diseño de autor

Temporada 2026

09/01/2026, 11:55
Compartir esta noticia
+ Seguir en
NAA_4759.jpg
<b>Ruta 10 Avenida Haedo. Paseo de La Barra. Local 11. Instagram/@alvinatextil</b>
Natalia Ayala.

Alvina Textil, la grifa uruguaya especializada en tejidos de punto de Rocío Castrillo, abrió sus puertas en La Barra. Su propuesta integra tradición artesanal con una mirada contemporánea que realza lo femenino, poniendo en valor el trabajo manual, la sensibilidad y el diseño consciente. En base a fibras naturales de alta calidad, cada pieza es creada a mano por artesanas uruguayas, por lo que su colección de ediciones limitadas, ofrece prendas únicas en textura y diseño, logradas a través de técnicas precisas. Desde sus comienzos, la marca está profundamente ligada al arte y a la creación artesanal. De hecho, el recorrido de Castrillo por el mundo del diseño, y su trayectoria en la fabricación de tejidos para otras marcas, la impulsaron a crear su proyecto propio, como expresión de una manera de hacer, más humana, consciente y conectada con el oficio. Pasen y vean. Abre de 10:30 a 21:00 horas.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Revista Paula Enero 2026

Te puede interesar