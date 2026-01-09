Alianza poderosa

Desmadre probó la Playa Brava y plantó bandera. La firma, conocida entre sus fanáticos como la “panadería pilla” por las tentaciones con las que seduce la carta, se instaló ahora en el mejor lugar posible: el parador Mía Bistro. El restaurante y la cafetería de especialidad suman fuerzas para aprovechar al máximo las posibilidades de la temporada, y así satisfacer todos los caprichos del público. Enclavado en la arena, el mostrador con deck de madera, mesa comunal y rincones varios, ofrece un arsenal de delicias con un tenor más fresco que el habitual. Desde desayunos con granola, frutas y yogur, cafés y tés fríos, o limonadas de todo tipo; a clásicos como las medialunas, los croissants, los budines, la carrot cake, y las barritas de cereales; se proponen entre otras delicias. Vale destacar que además de la puesta gastronómica, la casa se caracteriza por sus coffee raves, así que la temporada prevé movidas con Dj's todas las semanas. Abre todos los días de 8:00 a 20:00 horas.