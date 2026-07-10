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El País Paula Moda

París: Tendencias Hombres

Las marcas más emblemáticas se reunieron en La ciudad Luz para presentar sus colecciones masculinas para la temporada Primavera Verano 2027, con una alta dosis de creatividad y de locura.

Clara Avellino
10/07/2026, 04:36
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Louis Vuitton presenta su colección Menswear Spring/Summer 2027 en la Semana de la Moda de Paris. Junio 23, 2026. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP)
SIMON WOHLFAHRT/AFP fotos

Louis Vuitton

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1/3: A model presents a creation for Louis Vuitton for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on June 23, 2026. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP) (SIMON WOHLFAHRT/AFP fotos)
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2/3: A model presents a creation for Louis Vuitton for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on June 23, 2026. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP) (SIMON WOHLFAHRT/AFP fotos)
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3/3: A model presents a creation for Louis Vuitton for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris, on June 23, 2026. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP) (SIMON WOHLFAHRT/AFP fotos)

El diseñador Pharrell Williams transformó la Cité Internationale Universitaire de París, en una playa con una ola gigante, agua y arena real. La colección explora la figura del viajero contemporáneo, el multi clima y la diversidad cultural. Se inspira en el surf y el skate, un estilo de vida de la costa oeste estadounidense que representa la fusión entre el deporte y el lujo. Tanto las siluetas como los materiales expresan libertad, movimiento y conexión con el entorno.

Dries Van Noten

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1/3: A model presents a creation for Dries Van Noten for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris on June 25, 2026. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP) (SIMON WOHLFAHRT/AFP fotos)
AFP_B8CB7MT.jpg
2/3: A model presents a creation for Dries Van Noten for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris on June 25, 2026. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP) (SIMON WOHLFAHRT/AFP fotos)
AFP_B8CA8EP.jpg
3/3: A model presents a creation for Dries Van Noten for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris on June 25, 2026. (Photo by SIMON WOHLFAHRT / AFP) (SIMON WOHLFAHRT/AFP fotos)

Con el escenario del Tennis Club de París como fondo, la colección diseñada por Julian Klausner se inspira en el poema La siesta de un fauno de Stéphane Mallarmé. Con este enfoque, el diseñador consigue representar la fluidez sensual y onírica de la naturaleza a través de tejidos para delinear la masculinidad moderna, tomando los arquetipos clásicos y reconfigurándolos con transparencias, sedas, bordados y acabados de lencería.

Dior

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1/3: A model presents a creation for Dior for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris on June 24, 2026. (Photo by Charlotte SIEMON / AFP) (CHARLOTTE SIEMON/AFP fotos)
AFP_B84E9RG.jpg
2/3: A model presents a creation for Dior for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris on June 24, 2026. (Photo by Charlotte SIEMON / AFP) (CHARLOTTE SIEMON/AFP fotos)
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3/3: A model presents a creation for Dior for the Menswear Spring/Summer 2027 collection fashion show as part of the Paris Fashion Week, in Paris on June 24, 2026. (Photo by Charlotte SIEMON / AFP) (CHARLOTTE SIEMON/AFP fotos)

El creativo Jonathan Anderson presentó la última temporada en el Museo Nissim de Camondo de París, que ocupa una de las residencias históricas más lujosas de la Belle Époque francesa. La colección fusiona arte y moda y está inspirada en la aristocracia británica, con guiños al estilo californiano. Su reinterpretación contemporánea de la sastrería clásica vuelve a ser el nuevo sello de identidad de la maison y se consolida año tras año.

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