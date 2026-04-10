Misterio en el Salvo
El 29 de abril de 1933, el poderoso industrial José Salvo era atropellado en plena calle por un automóvil, concretando su muerte. Este trágico accidente fue el inicio de varias leyendas e historias fantasmagóricas dentro del emblemático palacio. Esta propuesta de Peatonal Tours, invita a recorrer sus pasillos, escaleras y pisos para ir revelando alguno de estos mitos. Vale tener en cuenta que parte de la experiencia requiere subir algunos tramos por escalera. Con varias fechas a lo largo del mes (19, 26 y 29 de abril) en todos los casos el punto de encuentro es la puerta de ingreso principal del Palacio Salvo (Plaza Independencia 846) a las 19:00 horas. La experiencia se consigue en redtickets.uy
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