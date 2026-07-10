Jornadas de arte

Desde el jueves 16 hasta el domingo 19, se llevará adelante uno de los eventos artísticos más relevantes de La Muy Fiel. Se trata de la segunda mega edición de Días de Arte, que para la ocasión ocupará tres niveles del Hotel Radisson Montevideo Victoria Plaza con seminarios, demostraciones en vivo, talleres, un paseo de compras con más de 150 stands, además de sorteos y regalos para los visitantes. La cita, de 11:00 a 20:00 horas, promete un encuentro memorable para los apasionados del bricolaje, el arte urbano y el cosplay, así como de la decoración, la moda, el maquillaje, todo tipo de arte digital y más. Con entrada libre, más información en artesuy.com.uy