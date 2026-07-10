Gran exhibición de Drifting

Este sábado 11 y domingo 12, de 14:00 a 22:00 horas, entre los atractivos que ofrece la séptima edición de la Expoconvention, una propuesta en especial, atraerá la atención de los fanáticos de los motores. Se trata de la muestra inmersiva Alto Octanaje. Esta vez, los autos tienen un lugar de relevancia en este encuentro dedicado a la cultura pop que llega al Centro de Exposiciones del LATU. Es que una zona del evento se dedicará a los modelos de coches preparados para derrapes, carreras y la mejor performance. Dirán presente, vehículos como el famoso Mitsubishi Lancer EX GLS, el Lexus GS300 y el Honda Civic 2007 EXS, entre otros. Entradas en RedTickets y en Redpagos. Los niños de hasta 12 años, ingresan sin costo.