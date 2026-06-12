El invierno se vive bajo la batuta

Este mes se vuelve sinfónico en el Auditorio Nacional Adela Reta con una programación especial de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre, que este año celebra sus 95 años de trayectoria. En el marco de este ciclo, el público podrá recorrer durante todo el mes un repertorio que atraviesa distintas épocas, sensibilidades y geografías musicales clásicas, desde Debussy y Wagner hasta Piazzolla y Shostakovich, en tres conciertos dirigidos por maestros invitados internacionales. Una ocasión perfecta para reencontrarse con la experiencia de la música en vivo y dejarse llevar por el poder emocional de las grandes obras sinfónicas. sodre.gub.uy