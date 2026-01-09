Pelo saludable

Entre los altos y bajos del clima, las vacaciones ya comenzaron, y es de importancia tomar los recaudos necesarios para que nada falte. Las melenas expuestas al sol, al mar, al cloro y a los lavados frecuentes es un tema que se las trae y que hay que atender, pues necesitan un tratamiento adecuado para que mantengan su salud y luzcan en su mejor versión. De ahí que el ritual capilar indicado para estos meses comience por la protección del cabello contra las agresiones externas. Existen productos específicos contra el daño solar, que bloquean la acción de los rayos UV, previniendo la sequedad, la rotura y la decoloración de la fibra, ayudando a mantener el brillo y la vitalidad. También es importante utilizar barreras físicas como pueden ser los sombreros, y por supuesto enjuagar el cabello con agua dulce luego del baño en la piscina o el mar. Asimismo, los expertos recomiendan reforzar la hidratación con mascarillas y sérums, que tengan ingredientes activos o botánicos como ácido hialurónico y aceite de coco. Si bien conviene que los lavados sean suaves y espaciados, es comprensible que en vacaciones y al sol, se hagan más a menudo. En tal caso sería ideal utilizar un buen shampoo hidratante, y disminuir el uso del secador y la planchita, dejando que el viento haga lo suyo. Con estos sencillos pasos el verano se vivirá sin culpas.

El protector térmico UMA UV+, de Perla Pli, es el nuevo infaltable del necessaire de temporada. Al igual que la piel, el cuero cabelludo debe protegerse de los rayos UV, y este nuevo filtro promete convertirse en un aliado fundamental de la rutina de skincare. Es que protege del sol y de la acción que ejercen secadores, planchitas y demás herramientas de calor. Y como si fuera poco, además controla el frizz e hidrata, aportando brillo y suavidad. Su fórmula contiene aceite de coco y aceite esencial de naranja. Libre de parabenos, sales, siliconas, y sulfatos, es cruelty free. Se aplica antes de salir a la calle, o de bajar a la playa, y es indispensable para desenredar el pelo, fácil y rápido después de cada chapuzón. El producto cuenta con diez días de garantía para probarlo. Se consigue a través de Instagram/@perla_pli

En verano, el pelo necesita un mimo extra, y para esta temporada de playa, calor y piscina, el Revitalizador Capilar sin enjuague, de Primicia, es el mejor aliado. El producto fue específicamente diseñado para nutrir y reparar la fibra capilar, dejando el cabello suave, liviano, y sin frizz. Al recuperar la hidratación, crea una capa protectora sin dejarlo pesado. Otro punto a destacar es que ayuda a que el color dure más y a mantener tratamientos como la hidrocauterización y el brushing progresivo por más tiempo. Aunque puede usarse todo el año, en verano es un must ya que protege de los efectos nocivos de la sal y del cloro. Se aplica sobre el pelo húmedo o seco, y si el daño es severo, puede usarse a diario. En presentaciones de 18 y 120 ml se consigue en farmacias y perfumerías. artobe.com.uy. Tel.: 2508 6050.

El Sérum Capilar, de NaturalMente, nutre y protege el pelo de manera natural. Su fórmula vegana, libre de sulfatos, siliconas y parabenos está especialmente indicada para reducir el frizz, reparar las puntas abiertas de la hebra capilar, y devolverle su brillo y vitalidad. Además, crea una capa protectora que defiende al cabello del exceso de calor y de los daños ambientales, manteniéndolo suave, sano y manejable a lo largo del día. Es apto para todo tipo de melena, y su composición es segura y efectiva. Para usarlo a modo de bálsamo, se aplica sobre el cabello seco, se deja actuar unos 60 minutos, y se lava. También sirve para sellar las puntas una vez que se secó, o como último paso del ritual capilar, luego del lavado. Instagram/@naturalmente.uy