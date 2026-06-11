Lengua a la vinagretta

1 lengua vacuna

2 cebollas

2 zanahorias

1 apio

1 puerro

1 cabeza de ajo

10 g de agar agar

4 huevos duros

30 g de cebolla encurtida

20 ml de aceite de oliva

10 ml de aceto balsámico

Sal y pimienta al gusto

Micro brotes

1. Hacer un caldo con las verduras y cocinar la lengua a fuego bajo hasta que quede bien tierna.

2. Pelar la lengua y cortarla en cubos muy pequeños.

3. Activar el agar agar con 50 cc del caldo de cocción, mezclarlo con la lengua y dar forma de terrina en budinera.

4. Dejar enfriar y cortar en porciones.

5. Para la vinagreta, mezclar el aceite de oliva con aceto balsámico y salpimentar.

6. Presentar la porción de lengua cubierta con huevo duro rallado fino, cebolla encurtida y vinagreta clásica.

7. Acompañar con ensaladita de brotes.