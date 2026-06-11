Lengua a la vinagretta
(12 porciones)
1 lengua vacuna
2 cebollas
2 zanahorias
1 apio
1 puerro
1 cabeza de ajo
10 g de agar agar
4 huevos duros
30 g de cebolla encurtida
20 ml de aceite de oliva
10 ml de aceto balsámico
Sal y pimienta al gusto
Micro brotes
1. Hacer un caldo con las verduras y cocinar la lengua a fuego bajo hasta que quede bien tierna.
2. Pelar la lengua y cortarla en cubos muy pequeños.
3. Activar el agar agar con 50 cc del caldo de cocción, mezclarlo con la lengua y dar forma de terrina en budinera.
4. Dejar enfriar y cortar en porciones.
5. Para la vinagreta, mezclar el aceite de oliva con aceto balsámico y salpimentar.
6. Presentar la porción de lengua cubierta con huevo duro rallado fino, cebolla encurtida y vinagreta clásica.
7. Acompañar con ensaladita de brotes.
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